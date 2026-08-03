Единственный НПЗ Грузии отказался от российской нефти: начал перерабатывать сырье из Казахстана и Ливии

Компания Black Sea Petroleum LLC (BSP), которой принадлежит Кулевский нефтеперерабатывающий завод в Грузии, приступила к переработке нефти казахстанского происхождения и готовится принять первую партию сырья из Ливии. Переход на нефть нероссийского происхождения начался в июле 2026 года, а полностью новая схема поставок должна заработать уже в августе-сентябре.

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Об этом говорится в официальном заявлении Black Sea Petroleum LLC о диверсификации поставок сырой нефти. В компании напомнили, что еще 1 июля объявили о намерении перейти на переработку исключительно нероссийской нефти в августе-сентябре 2026 года.

В BSP отметили: "План диверсификации поставок сырой нефти уже реализуется".

Переход продолжается

В начале июля Кулевский НПЗ уже начал перерабатывать нефть из Казахстана. Остальные законтрактованные объемы предприятие планирует переработать в течение августа.

Кроме того, 3 июля BSP заключила соглашение с международной торговой компанией о поставках ливийской нефти. Ожидается, что танкер с этим сырьем прибудет в Кулеву в период с 20 по 30 августа 2026 года. Контракт будет действовать до конца 2027 года и предусматривает возможность продления.

24 июля во время брифинга Европейской комиссии сообщили, что BSP поддерживает активный диалог с Еврокомиссией. В Брюсселе пояснили, что шестимесячный переходный период был предусмотрен именно для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод смог отказаться от российского сырья. В компании подчеркнули, что уже предпринятые шаги соответствуют поставленным целям и согласованным срокам.

Планы компании

BSP заявила, что продолжит реализацию программы диверсификации поставок и сотрудничество с Европейской комиссией и другими компетентными органами. Компания также пообещала регулярно предоставлять подтвержденные данные о ходе перехода.

В заявлении отмечается, что предприятие и в дальнейшем будет работать в соответствии с действующим законодательством и регуляторными требованиями, укреплять систему внутреннего управления и контроля, а также способствовать экономическому развитию и энергетической безопасности Грузии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии "Кулеви" больше не будет работать с российской нефтью. Пресс-служба также сообщила, что в первой половине 2026 года НПЗ переработал более 650 тыс. тонн сырой нефти.

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