Крупный НПЗ в Грузии планирует полностью отказаться от российской нефти: в чем причина

Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии "Кулеви" больше не будет работать с российской нефтью. Полный отказ произойдет уже в ближайшее время.

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Это подтвердила компания Black Sea Petroleum, которая управляет предприятием. На ее сайте анонсировано:

"Начиная с августа-сентября этого года, компания начнет переработку сырой нефти исключительно нероссийского происхождения. Это откроет доступ к высокомаржинальным рынкам для продукции, производимой Black Sea Petroleum".

Пресс-служба также сообщила, что в первой половине 2026 года НПЗ переработал более 650 тыс. тонн сырой нефти.

С первого квартала 2027-гопредприятие будет производить дорожный битум для внутреннего и внешнего рынков, а уже со второго квартала 2027-го в планах изготовлять авиационное топливо.

Как передает NewsGeorgia, в начале этого года Европейский Союз планировал ввести санкции против "Кулеви" из-за операций с нефтью из РФ. Впоследствии в Европе передумали и исключили грузинский НПЗ из проекта.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно совет Евросоюза продлил экономические санкции против России еще на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года. В ЕС утверждают о готовности вводить дополнительные меры, пока Российская Федерация продолжает нарушать нормы международного права.

– Санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ ранее, уже нанесли бюджету страны-агрессора ущерб в размере 1,2–1,5 трлн долларов.

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