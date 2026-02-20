Друг Трампа заключил историческую сделку с путинским олигархом: что известно

Вопреки международным санкциям приближенный к семье президента США Дональда Трампа техасский инвестор Джентри Бич заключил сделку с российской компанией "Новатэк". Общий проект посвящен разработке месторождений природного газа на Аляске.

Видео дня

Об этом сообщает The New York Times. Соглашение было тайно подписано осенью 2025 года, что стало первой официально подтвержденной сделкой гражданина США с крупной российской компанией после того, как Кремль предложил администрации США возобновить сотрудничество в экономике.

Что известно о проекте

Бич уверяет, что мотивировался не политикой, а деловыми интересами, но отказался раскрывать подробности.

Известно, что проект находится на ранней стадии и сталкивается с серьезными препятствиями.

и сталкивается с серьезными препятствиями. Он должен решить проблему продажи природного газа, добываемого у побережья Северного Ледовитого океана на Аляске , используя подход "Новатэка" по транспортировке газа из российской Арктики.

, используя подход "Новатэка" по транспортировке газа из российской Арктики. В частности, может предполагаться использование передвижного завода по сжижению природного газа , который строится на объекте "Новатэка" в Мурманской области РФ.

, который строится на объекте "Новатэка" в Мурманской области РФ. Ранее в российской компании подтвердили ведение переговоров о потенциальном использовании своей технологии для СПГ на Аляске, но о фактическом сотрудничестве с американским партнером известно не было.

Детали

Бич утверждает, что переговоры с главой "Новатэка" Леонидом Михельсоном, который не находится под санкциями США и ЕС, проходили в Дубае и Европе. Встречи проходили вне рамок американо-российских переговоров.

Самого Михельсона Бич назвал "очень проамерикански настроенным" бизнесменом. Американский бизнесмен утверждает, что о будущем проекте известно "на самом высоком уровне" в Москве и Вашингтоне, хотя непосредственно с Трампами у него бизнеса нет.

"Трамп – президент, ориентированный на сделки", – сказал Бич и выразил сомнение, что при предыдущем президенте Джо Байдене предприниматели "чувствовали бы себя так же комфортно, работая с российскими компаниями".

Американский бизнесмен подчеркнул, что рассматривает проект с "Новатэком" исключительно с деловой точки зрения. Но другие источники в американских бизнес-кругах уверены, что его приближенность к Трампу существенно способствовала успеху.

Что будет дальше

Сделка может стать исторической вехой в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и первой реальной проверкой реалистичности заключенных между ними соглашений. NYT называет ее демонстрацией готовности Трампа вернуть Россию в западную экономику – без отмены санкций и прекращения российского наступления в Украине.

Также это может свидетельствовать о том, что заявления Кремля об огромных деловых возможностях в России начинают находить отклик в США. Сам Бич уверяет, что не стал медлить, потому что "тот, кто первым использует возможность, обычно и зарабатывает деньги".

Ранее OBOZ.UA сообщал о готовности России передать окружению Трампа доли в своих энергетических активах в обмен на снятие американских санкций. Соответствующее предложение поступило от российской делегации на переговорах о завершении войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!