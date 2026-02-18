Россия готова передать окружению президента США Дональда Трампа доли в своих энергетических активах в обмен на снятие американских санкций. Соответствующее предложение поступило от российской делегации на переговорах о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает The Economist, ссылаясь на собственные осведомленные источники. По их данным, среди прочего обсуждалось вхождение приближенных к Трампу структур в целый ряд стратегических проектов РФ, посвященных в том числе:

добыче нефти и газа в Арктике ;

; разработке месторождений редкоземельных металлов ;

; созданию центра обработки данных с ядерным энергоснабжением ;

; строительству тоннеля под Беринговым проливом.

Эту тему, в частности, планировалось поднять на встрече Владимира Путина с Трампом на Аляске в августе прошлого года. Российские чиновники обсуждали, как представить президенту США "величайшую сделку" между Москвой и Вашингтоном в сфере экономики.

Трампа хотели подкупить, представив Россию "сокровищницей арктических и северных ресурсов", к освоению которых якобы устремятся "дюжины суверенных и частных фондов из США и других ныне недружественных стран". В случае заключения сделки "все заработают много денег", а "президенты Путин и Трамп потенциально могут получить Нобелевские премии", отмечалось в записке, представленной Совету безопасности РФ.

Но, по данным СМИ, посланников Трампа больше всего заинтересовала возможность получения долей в энергетических проектах, способных изменить мировые сырьевые рынки. При этом, согласно подсчетам журналистов, по самым оптимистичным сценариям, в таком случае американские компании смогут заработать около $340 млрд в год.

При этом журналисты подчеркнули, что подписание такой сделки приведет к расширению торговли и возобновлению инвестиционных потоков в РФ, что реанимирует российскую экономику и создаст условия для новой войны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объяснил, на какое мирное соглашение не согласится Украина, а также раскритиковал давление США, которое почему-то направлено только на Киев, тогда как от Москвы Вашингтон уступок не требует.

