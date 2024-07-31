Доходы госбанков стремительно выросли: сколько денег попало в бюджет
Государственные банки принесли украинскому бюджету более 60 млрд. гривен. Такие отчисления состоят из налогов и дивидендов.
Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 29 июля банки государственного сектора перечислили в госбюджет налог на прибыль в размере 36 120,4 млн грн. Причем за весь 2023 год было перечислено 32 млрд, пишет hromadske.
Это свидетельствует об увеличении доходов банков. Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль банков в Украине была увеличена с 18% до 25%. В Минфине прогнозируют, что до конца 2024 года госбанки перечислят еще более 11 млрд гривен налога на прибыль. Кроме того, государственные банки уплатили в госбюджет дивиденды в сумме 24,3 млрд гривен.
Самые прибыльные банки в 2023 году
В целом в 2023 году украинские банки получили суммарно 160 млрд грн доходов (до налогообложения) – то есть почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину. Чистая прибыль банков банка составила 86,54 млрд грн.
Доходы 10 самых прибыльных банков составили 75,94 млрд грн, или 88% от доходов в целом. Также они заплатили 63,18 млрд грн налога на прибыль. Топ-10 банков в 2023 году выглядит так:
- ПриватБанк – 37,76 млрд грн, или 43% от общей суммы;
- Укрэксимбанк – 5,22 млрд грн, 6%;
- Смысл Банк – 5,04 млрд грн, 5,8%;
- Райффайзен Банк – 4,78 млрд грн, 5,5%;
- Сбербанк – 4,75 млрд грн, 5,5%;
- Укрсиббанк – 4,34 млрд грн, 5%;
- ПУМБ – 3,96 млрд грн, 4,6%;
- ОТП Банк – 3,7 млрд грн, 4,3%;
- Ситибанк – 3,59 млрд грн, 4,1%;
- Креди Агриколь Банк – 2,79 млрд. грн., 3,2%.
В общей сложности 63% общей прибыли приходится на пять государственных банков – это 54,71 млрд грн. В то же время по итогам 2023 года семь банков получили убытки, больше всего в Правэкс Банке (92,89 млн грн), Мотор-Банке (47,42 млн грн) и Индустриал банка (40,38 млн грн).
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