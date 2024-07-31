Доходы госбанков стремительно выросли: сколько денег попало в бюджет

Государственные банки принесли украинскому бюджету более 60 млрд. гривен. Такие отчисления состоят из налогов и дивидендов.

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Как сообщили в Министерстве финансов, по состоянию на 29 июля банки государственного сектора перечислили в госбюджет налог на прибыль в размере 36 120,4 млн грн. Причем за весь 2023 год было перечислено 32 млрд, пишет hromadske.

Это свидетельствует об увеличении доходов банков. Начиная с 2024 года, базовая ставка налога на прибыль банков в Украине была увеличена с 18% до 25%. В Минфине прогнозируют, что до конца 2024 года госбанки перечислят еще более 11 млрд гривен налога на прибыль. Кроме того, государственные банки уплатили в госбюджет дивиденды в сумме 24,3 млрд гривен.

Самые прибыльные банки в 2023 году

В целом в 2023 году украинские банки получили суммарно 160 млрд грн доходов (до налогообложения) – то есть почти вдвое больше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину. Чистая прибыль банков банка составила 86,54 млрд грн.

Доходы 10 самых прибыльных банков составили 75,94 млрд грн, или 88% от доходов в целом. Также они заплатили 63,18 млрд грн налога на прибыль. Топ-10 банков в 2023 году выглядит так:

ПриватБанк – 37,76 млрд грн, или 43% от общей суммы;

Укрэксимбанк – 5,22 млрд грн, 6%;

Смысл Банк – 5,04 млрд грн, 5,8%;

Райффайзен Банк – 4,78 млрд грн, 5,5%;

Сбербанк – 4,75 млрд грн, 5,5%;

Укрсиббанк – 4,34 млрд грн, 5%;

ПУМБ – 3,96 млрд грн, 4,6%;

ОТП Банк – 3,7 млрд грн, 4,3%;

Ситибанк – 3,59 млрд грн, 4,1%;

Креди Агриколь Банк – 2,79 млрд. грн., 3,2%.

В общей сложности 63% общей прибыли приходится на пять государственных банков – это 54,71 млрд грн. В то же время по итогам 2023 года семь банков получили убытки, больше всего в Правэкс Банке (92,89 млн грн), Мотор-Банке (47,42 млн грн) и Индустриал банка (40,38 млн грн).

Также OBOZ.UA сообщал, что во втором полугодии 2024-го в Украине могут снизиться проценты по автокредитам, ипотеке, а также целевым займам для малого и среднего бизнеса. В зависимости от срока, первоначального взноса и т.п. ставки по таким кредитам могут упасть в среднем на 0,5-1%. В то же время объем ссуд будет расти.

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