Украинские банки получили рекордную прибыль: кто вошел в топ-10 по доходам

Украинские банки за 2023 год получили суммарную прибыль в 160 млрд грн (до налогообложения). Этот показатель почти вдвое выше, чем был до полномасштабного вторжения России в Украину. Больше всех получили государственные ПриватБанк, Укрэксимбанк и Сенс Банк. Тем не менее почти половину от всего заработанного банки должны отдать в бюджет Украины в виде налога.

Всего семь банков из 63 закончили 2023 год с общим убытком в размере 245 млн грн. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Аналитики отмечают, что чистой прибыли в прошлом году банки получили гораздо меньше – всего 86,54 млрд грн. Впрочем, это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения (77,53 млрд грн).

Интересно, что топ-10 банков претерпел незначительные изменения: в рейтинг теперь входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных и 1 с частным капиталом. Итого эти 10 банков получили 88% от общей прибыли – 75,94 млрд грн. Их налог на прибыль составил 63,18 млрд грн.

В итоге топ-10 банков по прибыли по итогам 2023 года выглядит так:

ПриватБанк – 37,76 млрд грн, или 43% от общей суммы;

Укрексимбанк – 5,22 млрд грн, 6%;

Сенс Банк – 5,04 млрд грн, 5,8%;

Райффайзен Банк – 4,78 млрд грн, 5,5%;

Ощадбанк – 4,75 млрд грн, 5,5%;

Укрсиббанк – 4,34 млрд грн, 5%;

ПУМБ – 3,96 млрд грн, 4,6%;

ОТП Банк – 3,7 млрд грн, 4,3%;

Ситибанк – 3,59 млрд грн, 4,1%;

Креди Агриколь Банк – 2,79 млрд грн, 3,2%.

"Почти половина прибыли банков должна быть уплачена как налог на прибыль по новому закону – 46%, или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд грн, или 7,6% от прибыли", – подчеркивают эксперты.

В целом 63% от общей прибыли приходится на пять государственных банков – это 54,71 млрд грн. Государственный Приват стабильно лидирует по прибыли, которая оказалась на 8% больше, чем в 2021 году. Впрочем, Ощадбанк смог увеличить свою прибыль в 4 раза.

Убытки по итогам 2023 года получили семь банков. Это:

Правэкс Банк с показателем "минус" 92,89 млн грн;

Мотор-Банк – 47,42 млн грн;

Индустриал банк – 40,38 млн грн;

Окси Банк – 26,88 млн грн;

Первый Инвестиционный Банк – 16,35 млн грн;

МетаБанк – 15,28 млн грн;

Альпари Банк – 6,07 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году в Украине заметно увеличили ставку налога на доходы банков – с 18% до 25-50% (в разные годы по-разному). Рост налоговой ставки будет временным.

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