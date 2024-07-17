Банки готовятся переписывать проценты по кредитам для украинцев: чего ждать до конца года

В Украине во втором полугодии 2024-го и до конца года могут снизиться проценты по автокредитам, ипотеке, а таке целевым займам для малого и среднего бизнеса. В зависимости от срока, первоначального взноса и т.д. ставки по таким кредитам могут упасть в среднем на 0,5-1%. Вместе с тем объем займов будет расти.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов. По его словам, к улучшению условий для заемщиков уже приводит снижение учетной ставки Национального банка.

"С 2023 года учетная ставка уже сократилась с 25 до 13%. Соответственно, такое ослабление стало по-настоящему кислородом для банковского кредитования: в течение прошлого года по большинству кредитных программ кредитные ставки были существенно снижены", – отметил Мамедов.

По его словам, это касается, в первую очередь, автокредитов и с совместных с девелоперами ипотечных программ на приобретение жилья на первичном рынке (ипотека). Также снижение учетной ставки повлияло на доступность целевых займов для ля малого и среднего бизнеса на приобретение основных средств предпринимательства (автотранспорта, оборудования и так далее).

"По состоянию на начало июля ставки по кредитам являются оптимальными, то есть они соответствуют экономическим реалиям страны. До конца года объемы автокредитования, ипотеки и целевых кредитов для малого и среднего бизнеса могут возрасти в пределах 7-10%, что свидетельствует о положительной экономической динамике в стране", – прогнозирует специалист.

Он также уточнил, что во втором полугодии-2024 развитию кредитования будут способствовать целевые госпрограммы. В частности, это расширение программы льготных кредитов "5-7-9" на нужды ОСМД и ЖСК в достижении энергонезависимости.

Кроме того, развивается энергетическое кредитование для бизнеса, меморандум об условиях которого подписал ряд банков. Подписанты обязались предоставлять доступные кредиты для предпринимателей, реализующих проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости Украины.

"Банки будут кредитовать строительство солнечных, ветровых, биогазовых станций, биоэнергетических, газотурбинных и газопоршневых электростанций, производство промышленных аккумуляторных батарей, высокоманевровых, накапливаемых когенераций и т.д. Это важный шаг на пути к энергонезависимости", – подчеркнул банкир.

Также введена программа кредитования физлиц на приобретение и установку солнечных панелей, ветровых установок, инверторов и аккумуляторов. Так, домохозяйства могут получить беззалоговые кредиты под 0% на сумму 480 тыс. грн со сроком погашения до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ожидается падение чистой прибыли от гривневых депозитов. При этом такие вклады все равно останутся в разы выгоднее валютных.

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