Банки меняют правила переводов: кому в Украине урежуть лимиты и что следует знать

В Украине обновляют подход к контролю за денежными переводами части бизнес-клиентов. Новый Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг не вводит универсальных ограничений, но устанавливает риск-ориентированные лимиты, в частности, для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и некоторых юридических лиц. Следует понимать, что для обычных граждан (физических лиц) ограничения на переводы остаются на прежнем уровне.

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По сути, банки получают больше инструментов для проверки операций, которые могут использоваться для транзита средств или уклонения от финансового мониторинга. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте.

По его словам, документ не изменяет законодательство и не распространяется автоматически на всех украинцев. Изменения затронут даже не всех предпринимателей.

Кого касаются новые лимиты

Ограничения в первую очередь будут применяться к вновь созданным и неактивным индивидуальным предпринимателям, а также к юридическим лицам с повышенным уровнем риска. Речь идет о ситуациях, когда счета могут использоваться не для реальной хозяйственной деятельности, а для транзитных операций или схемного движения средств. Для таких клиентов предусмотрено поэтапное введение лимитов:

ориентировочно с августа 2026 года : – ФЛП 1-й группы – до 600 тыс. грн в месяц; – ФЛП 2–3 групп — до 3 млн грн в месяц;

: ориентировочно с ноября 2026 года : – ФЛП 1-й группы – до 400 тыс. грн в месяц; – ФЛП 2–3 группы – до 1 млн грн в месяц.

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Для новых и "спящих" юридических лиц также предусмотрены ограничения: до 5 млн грн в месяц с августа и до 2 млн грн с ноября.

Как это объясняют в банковском секторе

Мамедов подчеркивает, что главная цель изменений – унификация подходов банков к финансовому мониторингу и сокращение количества операций, не имеющих экономического смысла. По его словам, прозрачная деятельность и понятная бизнес-модель остаются ключевыми условиями нормальной работы счетов.

Он подчеркнул, что сам по себе лимит не означает автоматических блокировок или санкций. Вопросы к клиентам возникают тогда, когда операции не соответствуют заявленной деятельности или у банка нет подтверждающих документов о происхождении средств.

Финансовые учреждения, как пояснил Мамедов, уделяют повышенное внимание именно вновь созданным ФЛП, предпринимателям с резким изменением оборотов и компаниям, которые могут иметь признаки "оболочек". В то же время факт регистрации нового бизнеса не считается риском автоматически.

Банкир советует предпринимателям:

работать через официальные счета;

хранить первичные документы;

избегать дробления платежей между счетами без экономического обоснования;

в случае роста оборотов заранее связываться с банком и подтверждать необходимость в расширенных лимитах.

Что остается без изменений

Отдельно подчеркивается, что ограничения не касаются всех предпринимателей и не распространяются на физических лиц в части базовых правил. Для граждан сохраняются действующие подходы к переводам:

до 100 тыс. грн в месяц без дополнительных подтверждений;

для клиентов с повышенным риском — до 50 тыс. грн.

В то же время банки могут увеличивать лимиты при наличии документально подтвержденных доходов или понятной экономической логики операций.

Напомним, обновленный Меморандум подписали 25 поставщиков платежных услуг. Он стал частью более широкой политики усиления финансового мониторинга в Украине и борьбы с использованием счетов для теневых схем. Документ также предусматривает обмен информацией между банками о подозрительных клиентах и более системное противодействие мошенничеству, в частности операциям с повышенным риском в ночное время.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также действуют ограничения на снятие наличных с банковских карт, которые останутся в силе и с 1 июля 2026 года. Общий суточный лимит, установленный НБУ, составляет 100 тыс. грн. Однако фактически получить всю сумму через один банкомат удастся не всегда.

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