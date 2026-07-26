"ФОПы" могут не платить налоги целый месяц: кто имеет на это право и как это оформить

Физические лица-предприниматели ("ФОП") I и II групп, не имеющие наемных работников, могут один раз в год оформить налоговый отпуск и в течение полного календарного месяца не уплачивать единый налог и военный сбор. Для этого необходимо полностью приостановить предпринимательскую деятельность, не получать доходов и заранее подать заявление в налоговую службу.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Налоговый отпуск предусмотрен Налоговым кодексом Украины для физических лиц-предпринимателей, которые:

находятся в I или II группе упрощенной системы налогообложения ;

; не используют труд наемных работников.

Именно эти предприниматели могут один раз в календарный год получить освобождение от уплаты единого налога на один полный месяц. Кроме того, на этот же период они также освобождаются от уплаты военного сбора. При этом воспользоваться такой возможностью "ФОП" может только один раз в течение года.

Какие условия необходимо выполнить

Для получения налогового отпуска недостаточно просто относиться к первой или второй группе плательщиков единого налога. Закон устанавливает еще несколько обязательных требований. В частности:

отпуск должен длиться полный календарный месяц – с первого по последнее число;

– с первого по последнее число; в этот период нельзя осуществлять предпринимательскую деятельность;

предприниматель не должен получать никакого дохода.

В ГНС подчеркивают, что если хотя бы одно из этих условий будет нарушено, право на освобождение от уплаты единого налога и военного сбора теряется, а налоговые обязательства придется выполнить в полном объеме. Также налоговики обращают внимание, что если в заявлении будет указан не полный календарный месяц, а лишь его часть, налоговый отпуск не предоставляется. Налоговый отпуск не распространяется на:

ИП III и IV групп;

предпринимателей I и II групп, использующих труд наемных работников.

В таких случаях считается, что предпринимательская деятельность продолжается, поэтому оснований для освобождения от уплаты налогов нет.

Как оформить налоговый отпуск

Чтобы воспользоваться правом на налоговый отпуск, необходимо подать заявление в налоговый орган. Налоговый кодекс не устанавливает конкретного срока его подачи. Однако в Государственной налоговой службе рекомендуют обратиться до начала месяца, в котором предприниматель планирует уйти в отпуск.

Отмечается, что это поможет избежать автоматического начисления авансовых платежей. Подать заявление можно несколькими способами:

лично в налоговый орган;

по почте;

через "Электронный кабинет плательщика" в разделе "Переписка с ГНС".

Какие налоги все равно придется уплачивать

Несмотря на освобождение от единого налога и военного сбора, налоговый отпуск не означает полное освобождение от всех платежей. Как отмечают в ГНС, если законодательством для предпринимателя предусмотрена обязанность уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), то его необходимо уплачивать и во время налогового отпуска.

То есть льгота распространяется только на единый налог и военный сбор, но не отменяет других обязательных платежей. В налоговой службе советуют предпринимателям тщательно планировать период отпуска и заранее подавать необходимые документы, чтобы избежать ошибочного начисления налогов и штрафных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые формы налоговой отчетности: компании будут отчитываться ежемесячно, а индивидуальные предприниматели, как и раньше, будут подавать отчет раз в квартал, но с разбивкой показателей по каждому месяцу. При этом отчет за II квартал 2026 года необходимо подать до 10 августа еще по старым правилам, а повторно отправлять уже поданные документы не требуется.

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