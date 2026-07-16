Для украинских "ФОПов" изменили налоговые правила: что изменится уже с 1 августа

С 1 августа 2026 года в Украине начнут действовать новые формы налоговой отчетности, компании будут отчитываться ежемесячно, а "ФОПи", как и раньше, будут подавать отчет раз в квартал, но с разбивкой показателей по каждому месяцу. При этом отчет за II квартал 2026 года необходимо подать до 10 августа еще по старым правилам, а повторно отправлять уже поданные документы не требуется.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Нововведения вступают в силу после того, как соответствующие приказы Министерства финансов начнут действовать 17 июля. При этом использовать обновленные формы отчетности налогоплательщики начнут уже с 1 августа.

Что изменится для компаний и индивидуальных предпринимателей

Для юридических лиц, в частности обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и других предприятий, главным изменением станет переход на ежемесячную подачу налогового расчета. Первый отчет по новым правилам необходимо будет подать уже за июль 2026 года. Таким образом, работодатели будут ежемесячно отчитываться о суммах доходов, выплаченных работникам, удержанных налогах и начисленном едином социальном взносе.

Для физических лиц-предпринимателей кардинальных изменений в периодичности отчетности не произойдет. Как и раньше, они будут подавать Налоговый расчет один раз в квартал. В то же время новая форма предусматривает, что все показатели внутри квартального отчета нужно будет отдельно расписывать по каждому месяцу квартала. Такие же правила будут касаться и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

До 10 августа необходимо отчитаться по старым правилам

В ГНС обращают внимание, что переход на новую форму не отменяет действующих сроков подачи отчетности. До 10 августа 2026 года "ФОП" и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать Налоговый расчет за второй квартал по старым правилам.

До этого времени налоговая служба продолжает принимать и обрабатывать отчеты за апрель, май и июнь, оформленные по действующей месячной форме. Налоговая служба также пояснила, что дублировать уже поданные документы не придется.

Если предприниматель или другой налогоплательщик уже подал отчетность за все три месяца второго квартала по действующей месячной форме, повторно подавать квартальный отчет после введения новых правил не требуется. Если же отчеты были поданы только за отдельные месяцы квартала, новый квартальный расчет необходимо будет подать только за те месяцы, по которым информация еще не поступала в налоговую.

Когда нужно подавать налоговый расчет

В ГНС напоминают, что порядок подачи отчетности остается неизменным еще в одном важном вопросе. Налоговый расчет необходимо подавать только в том случае, если в течение отчетного периода физическим лицам начислялись или выплачивались доходы. Если таких выплат не было, обязанность подавать этот документ не возникает.

Обновление форм налогового расчета связано с изменениями, утвержденными Министерством финансов. Новые бланки предусматривают более детализированное отражение информации о доходах физических лиц, уплаченных налогах и суммах единого социального взноса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ПриватБанке заработала новая функция, которая позволяет "ФОП" 1-й, 2-й и 3-й групп автоматически сформировать и подать налоговую декларацию, а также уплатить налоги прямо со смартфона. Воспользоваться сервисом можно в Едином приложении Приват24 в разделе "Налоговые декларации".

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