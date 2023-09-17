Для импорта электроэнергии внутренние цены должны соответствовать европейским – Буславец

Поставщики электроэнергии смогут импортировать электроэнергию, если цены на энергорынке Украины будут соответствовать европейским.

Об этом написала бывшая глава министерства энергетики Ольга Буславец.

"На этой неделе НКРЭКУ начало процедуру пересмотра прайс-кепов (ценовых ограничений - ред.) на рынке электроэнергии Украины. Для того чтобы поставщики могли импортировать, внутренние цены на украинском рынке должны соответствовать по меньшей мере европейскому уровню", - написала она.

Буславец пояснила, что в течение следующего отопительного сезона придется импортировать электроэнергию для покрытия вероятного дефицита. Она считает, что импортировать придется многое.

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"Вопрос остается за регулятором, примет ли он непопулярное решение, которое будет дешевле для потребителей, чем привлечение аварийной помощи или использования генераторов?", - подытожила бывшая глава Минэнерго.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установку прайс-кепов на уровне как в странах Европейского Союза.