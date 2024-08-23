Дешево, как раньше, уже не будет: цены на ключевой продукт сильно вырастут

Украинцам не стоит ждать дешевого картофеля – сорта, которые будут продаваться зимой, будут стоить дороже нынешних овощей. Цены в супермаркетах могут вырасти до 35 гривен за килограмм.

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Об этом, как сообщает Zemliak.com, заявил директор картофельного хозяйства Игорь Шкурко. "По 3 гривны за килограмм, как было в начале прошлого сезона в сентябре-октябре, картошку уже продавать никто не будет", – отметил он.

"Сейчас цена с учетом НДС на нормальный картофель, который может длительно сохраняться, составляет 12 гривен за килограмм. Речь идет о среднеранних сортах", – отметил он.

В то же время, цена на среднеспелые и поздние сорта картофеля, который будет закладываться на хранение, будет выше. Ее оптовая цена может дойти до 20 гривен за килограмм, прогнозирует руководитель предприятия. Шкурко называет несколько причин, почему картофель станет дороже:

урожай в 2024 году был меньше, чем в прошлом;

высокие цены на семенной картофель;

из-за жары картофель переболел альтернариозом.

Но до уровня 35 гривен за килограмм закупочные цены не дойдут – такие прогнозы Игорь Шкурко считает неверными. Хотя обычные украинцы действительно смогут увидеть такие розничные цены в супермаркетах.

"Сейчас в сентябре будет небольшое падение цены на картофель, как обычно. В этот период население начнет массово копать урожай и продавать закупщикам, потому что людям понадобятся средства на собственные нужды", – объяснил Шкурко.

Цены на картофель в супермаркетах

Ранее о том, что в конце августа и в сентябре в Украине должен подешеветь картофель, прогнозировал и глава Союза украинского селянства Иван Томич. Он объяснял это началом массового сбора этого овоща.

Между тем, согласно данным мониторинга OBOZ.UA, на 23 августа в супермаркетах картофель в среднем стоит 20,78 гривен за килограмм. В отдельных сетях его продают по:

"Фора" – 17,90 грн/кг;

"Ашан" – 18,90 грн/кг;

"Новус" – 17,59 грн/кг;

АТБ – 22,80 грн/кг;

"Варус" – 16,90 грн/кг;

"Сильпо" – 26,50 грн/кг;

"Мегамаркет" – 24,90 грн/кг.

Подорожать может не только картошка

В Украине, как предупреждают производители, может вырасти цена на хлеб. Или же производство этого продукта уменьшится, то есть возникнут перебои со снабжением.

На ситуацию, по словам пекарей, больше всего влияет рост стоимости сырья, электричества и других компонентов. В результате самые популярные среди населения виды хлеба могут подорожать на 4,5-10 грн.

Одна только мука составляет 40% себестоимости хлеба. Также ожидается увеличение и других расходов, из-за которых цены на хлеб могут вырасти на 15-20%:

удорожание масла и сахара;

повышение зарплат из-за нехватки кадров;

повышение акцизов на горючее.

В то же время производители признают, что цены будут расти постепенно. Теперь хлеб входит в перечень социальных продуктов – с конца 2021 года цены на них регулируются правительством. Торговая надбавка на такие продукты ограничена в 10%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кофе для украинцев может резко подорожать. Стоимость кофейных зерен в закупке взлетела на фоне непогоды в Бразилии – главном производителе сырья для популярного тонизирующего напитка.

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