Дешевле уже не будет: когда супермаркеты перепишут цены на популярные продукты

В Украине ожидается "ценопад" на сезонные овощи и фрукты. Уже в ближайшие недели цены на сельскохозяйственную продукцию достигнут своего локального минимума.

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Об этом заявил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. В эфире КИЕВ24 он озвучил прогноз, что самый низкий уровень цены на плодоовощную продукцию достигнет уже в конце августа и в сентябре, а в октябре стоимость начнет расти.

В частности, уже скоро должны подешеветь такие овощи: картофель, лук, яблоки, свекла и морковь. Цена на другие культуры будет оставаться на том же уровне.

"Сейчас наступает наиболее для многих, не для всех овощей, самой низкой ценовой политики – это сентябрь и конец августа. В октябре, разумеется, будет больше тенденция к росту цен, но далеко не для всех. Что сейчас можно ожидать по цене, что будет дешевле, но не слишком. Это безусловно лук. А также картофель. Начинается массовый сбор картофеля и лука. Это безусловно будет яблоко. Это свекла. Это морковь ", – сообщил агроэксперт Томич.

Такого же мнения придерживается и директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. Согласно его прогнозам, в ближайшие месяцы принесут дальнейшее снижение цен на продукты питания, особенно на овощную группу товаров, благодаря массовому поступлению продукции нового урожая.

Июль 2024 стал знаковым месяцем для украинского потребительского рынка, когда цены на продукты питания уменьшились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Лупенко подчеркнул, что ключевым фактором снижения цен в июле стали яйца (-11,4%) и овощи (-19,6%), которые существенно подешевели.

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