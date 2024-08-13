Популярный напиток дорожает во всем мире: к чему готовиться украинцам

Кофе для украинцев может резко подорожать. Стоимость кофейных зерен в закупке взлетела на фоне непогоды в Бразилии – главном производителе сырья для популярного тонизирующего напитка.

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Как сообщает Bloomberg, в минувшие выходные бразильские фермеры столкнулись с заморозками, из-за которых могли пострадать посевах кофе. 13 августа непогода может вновь вернуться в штаты Минас-Жерайс и Сан-Паулу, где производится основная часть кофейных зерен.

На этом фоне самый активный фьючерс-контракт на арабику вырос на 7%, что стало максимальным показателем с 9 июля. Таким образом, за год цена кофе выросла на 30%.

"Минимальных заморозков в некоторых частях Серрадо и Хай-Могиана было достаточно, чтобы вызвать новые опасения по поводу поставок. Мы уже оказались в таких условиях, когда не можем себе позволить ошибок", – заявил президент Cazarini Trading Co сказал Тиаго Казарини.

Заморозки усилят стресс урожая, вызванный сухой погодой в Бразилии, которая угрожает нанести ущерб следующему урожаю. Кроме того, дождь перед заморозками может спровоцировать преждевременное цветение, которое может пропасть без последующих ливней. Это нанесет удар по урожаю Бразилии в сезоне 2025/26.

На этом фоне стоимость чашка эспрессо в Италии, которая до пандемии стоила 1 евро, теперь выросла до 1,20 евро, пишет Politico, ссылаясь на данные европейского статистического агентства. Но кофе подорожал всюду, не только в Италии.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе, за ним следуют Вьетнам и Колумбия. Кофе часто собирают владельцы небольших ферм или наемные рабочие. Фермеры приносят свои зерна посредникам, обладающим большей частью переговорной силы. Те продают их более крупным компаниям, и так кофе движется цепочкой поставок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, цены на кофе продолжат расти из-за изменения климата, перебоев со снабжением и новых правил ЕС, увеличивающих расходы. Производители кофе вынуждены повышать цены из-за роста стоимости сырья и сокращения урожая в ключевых регионах.

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