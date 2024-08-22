Цена на популярный в Украине продукт пойдет вверх: к чему следует готовиться

В Украине может вырасти цена на хлеб или же производство этого продукта уменьшится, то есть возникнут перебои со снабжением. На это больше всего влияет рост стоимости сырья, электричества и других компонентов. В результате самые популярные среди населения виды хлеба могут подорожать на 4,5-10 грн.

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Как сообщает BBC, глава Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко констатировал подорожание муки за последние несколько месяцев на 50% - с 10 тыс. грн/т до 15 тыс. грн/т. В ноябре ожидается удорожание до 16-16,2 тыс. грн/т.

Дученко отметил, что мука составляет 40% себестоимости хлеба. Также, ожидаются увеличения и других расходов, из-за которых цены на хлеб должны вырасти на 15-20%.

удорожание масла и сахара;

повышение зарплат из-за нехватки кадров;

повышение акцизов на горючее.

"Если этого не произойдет, многие хлебозаводы могут просто остановиться и в стране начнутся перебои с хлебом", – заявил глава ассоциации пекарей. Он отметил, что ряд предприятий уже находятся на грани остановки, а другие переходят на работу в одну смену.

По данным Госстата, в июле батон весом 500 граммов в Украине в среднем стоил 24,6 грн. Учитывая желание пекарей, его стоимость может вырасти на 4,5-6 грн.

Средняя стоимость Украинского в июле составляла почти 30 грн за килограмм. В результате цена буханки может увеличиться на 6-10 грн.

В то же время, производители признают, что цены будут расти постепенно. Теперь хлеб входит в перечень социальным продуктом – с конца 2021 года цены на них регулируются правительством. Торговая надбавка на такие продукты ограничена в 10%.

Почему может подорожать хлеб

Кроме перечисленных причин роста цены на хлеб существует еще и потребительская инфляция – в июле она ускорилась с 4,8% до 5,4%. А цены на обработанные продукты выросли даже на 6,5% – это связано с новыми ценами на электроэнергию, более высокими затратами на хранение продукции и оплатой труда.

К этому может добавиться и фактор урожая. Урожай 2023 года уже иссяк, а из-за жаркого лета к качеству пшеницы, из которой пекут хлеб, могут возникнуть вопросы.

Обозреватель аграрного рынка Лариса Гук отмечает, что на качественную пшеницу есть спрос и на внешних рынках, поэтому она самая дорогая, и поэтому цены на нее растут быстрее. За пределами Украины цены на нее также растут из-за жары этого года.

Кроме того, украинцы начали есть меньше хлеба. Это объясняется и тем, что из-за полномасштабной войны страну покинули миллионы граждан и изменением культуры потребления этого продукта в целом.

Крупные производители также жалуются на появление крафтовых и мини-пекарен в супермаркетах. У них хлеб часто свеж, поэтому они перетащили часть потребителей.

Стоимость хлеба в супермаркетах

Согласно мониторингу OBOZ.UA, по состоянию на 22 августа в супермаркетах батон Киевхлеб Пшеничный нарезанный 500 г стоит в среднем 29,57 грн. В отдельных сетях его продают по:

"Фора" – 22,8 грн;

"Ашан" – 29,9 грн;

"Мегамаркет" – 26,9 грн;

"Варус" – 24,4 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко также придерживается мнения, что цены на хлеб в Украине не снизятся. В годовом исчислении она даже выросла на 10%.

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