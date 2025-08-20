Деньги разворовывают не только на "яйцах по 17 грн": кто в Украине "зарабатывал" на армии и покупал элитные авто на козырных номерах

Дело "яиц по 17 грн" четко зафиксировало: несмотря на полномасштабную войну, хищение средств на поставках продовольствия армии цветет. И привлечены к этому различные фирмы, которые придумывают все новые схемы, суть которых одна – нажиться на украинских защитниках.

OBOZ.UA рассказывает об одной из таких схем, движение по которой, похоже, остановилось. Что может привести к тому, что виновные так и не будут наказаны.

А наказывать есть за что. Большая сумма присвоенных средств, легализация их через покупку дорогих авто с "козырными" номерами, неконкурентные тендеры и вовлеченность в схему должностных лиц Минобороны.

Суть схемы

Сама схема достаточно проста: группа лиц, используя компании "Регион-Продукт" и "Чудові Страви" присвоила средства Минобороны в особо крупных размерах – более 48 млн грн. Сделано же это было из-за завышения цен на продукты питания для воинских частей. Для этого:

В бухгалтерский и налоговый учет вносились ложные данные.

Товары поставлялись неизвестного происхождения.

Проводились фиктивные операции.

Доходы легализовались путем покупки дорогих автомобилей – Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser – с "козырными" номерами.

Детали хищения

По материалам дела, компания "Регион-Продукт" в период с 1 января 2022 года (то есть, еще до полномасштабной войны) до 15 августа 2023-го поставляла армии различные продукты. В частности:

Мясорастительные консервы.

Стики меда.

Чай.

Сахар в стиках.

Натуральный растворимый кофе.

Тушеная свинина.

Особенностью же этих поставок была наценка. Она составляла от 11% до сразу 100%. Что, подчеркивается, "привело к увеличению расходов на закупку данных видов товара" на 31,222 млн грн.

Со своей стороны, компания "Чудові Страви" поставляла "предположительно структурным подразделениям МО Украины" печенье и конфеты. И тоже с наценкой – от 13% до 46%. Что, отмечается, нанесло государству ущерб на 17,604 млн грн.

При этом, подчеркивается, хищение происходило по предварительному сговору со служебными лицами Минобороны – "с использованием реквизитов и счетов подконтрольных юридических лиц". В перечень которых, кроме "Регион-Продукта" и "Чудових Страв" вошла также "Регион-Продукт Плюс" – компания, руководителем которой, по данным системы YouControl, сейчас является Володский Владислав Алексеевич. Который почти до осени 2023 года руководил "Регион-Продуктом".

Кстати, зарегистрирован Володский Владислав Алексеевич по адресу: Запорожье, пр.Соборный, дом 144, квартира 152. Там же зарегистрирован и Володский Алексей Юрьевич. Который является конечным бенефициаром "Чудесных блюд".

То есть, два человека, зарегистрированные в одной квартире и очень похожи на отца с сыном, с помощью своих и связанных фирм "провернули" дело с поставками еды армии.

И то не впервые.

В 2024 году СМИ сообщали, что "фирмы Володских "провалили" контракты на обеспечение армии продуктами питания – в течение трех лет половина воинских частей не обеспечивалась должным образом".

"В апреле ООО "Твой хлеб", которое связывают с отцом Владислава Володского, выиграло тендер и стало единственным поставщиком питания в воинские части от Чернигова до Ужгорода. По предварительной информации, Володский полностью провалил контракты – в течение трех недель около 50% воинских частей в Украине не обеспечивались заказанными продуктами", – говорилось в материале.

Подозрительные тендеры

Право же поставлять армии продукты получалось на тендерах – причем неконкурентных. То есть, на торги заявлялась одна компания – в данном случае, "Регион-Продукт", – к которой у заказчика не было никаких вопросов, которая и получала контракт. И у заказчика при этом не возникало к этой компании никаких вопросов – хотя иногда у победителей тендеров отбирают их победы из-за проблем с документами (как, например, на ремонтах дорог в Черкассах). Но здесь все было четко и гладко. Например:

Тендер на 6,78 млн грн на поставку чая и кофе для воинской части А1329.

"Регион-Продукт" был единственным участником, предложил сумму, равную ожидаемой – и получил заказ.

Тендер на 2,819 млн грн на поставку сахара той же воинской части.

"Регион-Продукт" был единственным участником, предложил сумму, равную ожидаемой – и получил заказ.

Такая же история была и с тендерами на мед почти на 3,35 млн грн. И на консервы – на 25,74 млн грн.

Подозрения в присвоении денег Минобороны

Сами же операции по поставке продуктов, по материалам дела, создавали предпосылки для присвоения средств. А также вызывали подозрения в легализации доходов.

По материалам дела, "Регион-Продукт" использовала документы с недостоверной информацией о товарах, которые поставляла. Эти документы подавались организациям, которые не платят НДС (например, военной части А1329). Это создавало предпосылки для незаконного получения денег от предприятий. А это уже вызывало подозрение, что деньги, полученные преступным путем, могли легализовать – то есть отмывать.

"Использование первичных документов ООО "Регион-Продукт" с недостоверной информацией о номенклатуре товаров ... для неплательщиков НДС (вероятно, речь идет о военной части А1329. – Ред.), может быть связано с созданием предпосылок для противоправного изъятия средств предприятий .... и возникает подозрение, что финансовые операции или совокупность связанных между собой финансовых операций могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", – отмечается в документе.

При этом, подчеркивается, "Регион-Продукт" осуществляла регистрацию налоговых накладных на поставку товаров ООО "С-Росток", которые получили статус "Отказано по решению комиссии. Жалоба не удовлетворена". Что указывает на возможную фиктивность этих операций.

Кроме того, на фиктивность указывает и признание "Регион-Продукт" рисковым налогоплательщиком. Такой статус она получила от Комиссии регионального уровня ГНС (решение от 27.09.2022 года).

Наряду с тем, подчеркивается в судебных материалах, компания "Чудові страви" продавала печенье и конфеты предположительно, армии, а также различным компаниям, создававшим сложную цепь финансово-хозяйственных взаимоотношений, которая помогала скрывать фиктивность операций и выводить средства. В частности:

"Регион-Продукт".

"Ректан".

"Архимагир".

Приобрела же эта компания, в частности, печенье у все того же "Регион-Продукта". А также компаний "Грона" и "Национальная Логистика".

"Использование первичных документов ООО "Чудові Страви" относительно номенклатуры и количества реализованного товара для Неплательщик НДС, ООО "Регион-Продукт", ООО "Ректан" ООО "Архимагир" ... может быть связано с созданием предпосылок для противоправного изъятия средств предприятий .... где возникает подозрение, что финансовые операции или совокупность связанных между собой финансовых операций могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем", – говорится в судебных материалах.

Таким образом, сделанный в документе вывод относительно торговых операций "Регион-Продукта" и "Чудових Страв" идентичен по своей сути (кроме конкретных названий и т.д.). А потому дает возможность предполагать, что эти компании провернули схему по присвоению средств Минобороны. Причем причем:

При участии должностных лиц последнего.

Проводя операции с компаниями-посредниками, которые, по материалам дела, вероятно не имели статуса хозяйственных. Что, собственно, создавало предпосылки для вывода средств и указывает на фиктивный характер этих транзакций.

Как легализовали присвоенные средства

Здесь же все достаточно банально. Покупались элитные автомобили.

Как говорится в материалах, в результате завышения стоимости товара, который поставляется в адрес Минобороны, аккумулировались значительные сверхприбыли. За которые "в дальнейшем осуществлялась покупка транспортных средств, используемых непосредственно членами преступной группы".

"Вышеуказанное свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем", – констатируется в материале.

Самих автомобилей накупили на 20,33 млн грн. И "повесили" на них "козырные" номера – с большим количеством пятерок. Так:

Mercedes-Benz S400d 4Matic Long 2022 г.в получил госномер KA5555TH.

Land Rover Range Rover Evoque 2022 г.в – KA5005BI.

Porsche Cayenne 2021 г.в. – KA55555PT.

Toyota Land Cruiser.

Toyota Land Cruiser 200.

Госномера же для последних двух авто не указываются. Что, вероятно, может указывать на их скрытое использование.

Покупали же автомобили у компаний:

"УЛФ-Финанс".

Конечным бенефициаром которой является вице-премьер-министр времен Виктора Януковича Сергей Тигипко.

"Автосамит на Столичном".

Конечным бенефициаром которой экс-нардеп от "Партии Регионов" и "Батькивщины" Тариэл Васадзе.

"Отраслевое предприятие "Промсервис".

Что по делу происходит сейчас

По данным Судебной власти, последняя запись по делу датируется 2 ноября 2023 года. Который, собственно, и был рассмотрен в материале. Хотя СМИ ранее сообщали, что по производству, по которому проходит дело, Володского задерживали правоохранители.

С тех пор тишина. Что наталкивает на мысль о вероятном сознательном затягивании дела – во избежание привлечения организаторов схемы к ответственности за хищения на армии.

OBOZ.UA будет следить за развитием дела и сообщать всю актуальную информацию о нем.