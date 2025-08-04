Подозрительные тендеры в Черкассах: инструкция, как "правильно" проиграть, прикрывшись АМКУ

Снова Черкассы. И снова сомнительные тендеры на ремонт дорог. В прошлый раз OBOZ.UA рассказывал о схеме, когда победитель сразу предлагал самую выгодную цену, тогда как другие участники демонстрировали пассивность и не проявляли реального желания соревноваться. Затем лидера торгов дисквалифицировали, второй номер автоматически поднимался на первое место – и все это происходило вполне в рамках действующего законодательства.

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На этот же раз все хитрее. На торгах были и соревнования (почти всех), и жалобы на тендерные условия, и решение Антимонопольного комитета о дискриминации участников. Но на фоне – отставание от лидера аукциона в 1 гривню перед финальным раундом и категорическое нежелание снижать цену.

OBOZ.UA проанализировал две группы тендеров на ремонт дорог в Черкассах, заказчиком которых выступал Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета. И чем сильнее мы углублялись в детали, тем больше все это напоминало заранее спланированный спектакль с четко расписанными ролями и ожидаемым финалом.

Победы без соревнований

Сами тендеры на ремонт улиц Спиридона Кириченко (ожидаемая стоимость – 2,69 млн грн) и Раисы Кириченко (ожидаемая стоимость – 2,989 млн грн) в Черкассах прошли еще более странно, чем описанные в прошлом материале. Ведь если там участники хотя бы создавали впечатление конкурентной борьбы (хотя все и было похоже на реализацию схемы), то здесь не было и этого.

Итак.

В обоих торгах принимали участие 3 компании. Это:

ООО "Евродороги".

ЧП "Дорстрой" из предыдущего материала.

ООО "Регдорстрой".

В обоих случаях аукцион начинался с того, что "Регдорстрой" давал самую выгодную цену, "Евродороги" – наименее выгодную, а "Дорстрой" – среднюю, однако ближе к предложению "Евродорог".

В первом раунде компании свои предложения не меняли – что логично для "Регдорстроя", однако странно для остальных. Во втором также ничего не происходило. Как и в финальном.

То есть "Регдорстрой" уверенно и без лишних нервов побеждал, а "Евродороги" и "Дорстрой" упорно не мешали ему это делать. Ну или у них был хитрый план, что конкуренты неожиданно станут жадными и начнут повышать свои предложения и здесь то они и победят – но "ставочка не зашла".

Однако дальше начались кабинетные игры.

В один день – 27 мая, с разницей в 3 минуты – победу "Регдорстроя" отменяют и отдают ее "Дорстрою". Как компании, занявшей второе место на торгах. И предложение которой в одном случае выше на 80 тыс. грн, а в другом – почти на 90 тыс. грн.

Так Черкассы только на этих тендерах потеряли при ремонте двух улиц 170 тыс. грн.

Причина же отмены победы "Регдорстроя" в обоих случаях одинаковая – отказ исправить несоответствия.

"Участник процедуры закупки не исправил выявленные заказчиком после раскрытия тендерных предложений несоответствия в информации и/или документах, представленных им в составе своего тендерного предложения, и/или изменил предмет закупки (его наименование, марку, модель и т.д.) во время исправления выявленных заказчиком несоответствий, в течение 24 часов с момента размещения заказчиком в электронной системе закупок сообщения с требованием об устранении таких несоответствий", – говорится в описаниях отказа.

Самих же несоответствий, кстати, было выявлено несколько. Так, у "Регдорстроя" оказались:

Несоответствие техники требованиям.

Неправильная форма справки о материально-технической базе.

Отсутствует выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимость.

Отсутствует подтверждение квалификации работников.

Отсутствует отчет об аудите системы управления безопасностью дорожного движения.

Отсутствует подтверждение наличия лаборатории для контроля качества дорог.

Неподтвержденное денежное обеспечение банковской гарантии.

К "Дорстрою" же, кстати, вопросов не возникло никаких.

В то же время, в "Регдорстрое" же еще до проведения торгов подавали жалобу в Антимонопольный комитет (АМКУ). В ней они:

Отмечали, что выставленные заказчиком требования являются дискриминационными.

Просили обязать заказчика внести изменения в тендерную документацию.

Суть жалобы заключалась в том, что хотя "Регдорстрой" имел договор с лабораторией, которая имеет документ, отличный от того, что требовал заказчик, компетентность этой лаборатории подтверждается сертификатом признания измерительных возможностей. А отсутствие возможности подать только указанное свидетельство дискриминирует как саму компанию, так и других участников.

"Дорстрой" же имел именно то свидетельство, которое требовал заказчик. "Евродороги" также.

Однако в АМКУ решили, что требование конкретного документа таки является дискриминационным – поскольку заказчик не обосновал необходимость требовать именно то свидетельство, которое он требовал. Поэтому там обязали заказчика расширить перечень документов, которыми может быть подтверждена компетентность лаборатории.

Иными словами, в АМКУ признали, что при составлении условий тендера Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского горсовета прописал такие условия, которые на старте предоставляли преференции одним участникам и фактически делали невозможным окончательную победу других.

Еще одна претензия "Регдорстроя" касалась того, что заказчик необоснованно требовал ряд дополнительных документов. В частности:

Программы проведения аудитов.

Отчеты от органа сертификации.

Отчеты об аудитах систем управления.

И здесь АМКУ также стал на сторону компании. Там:

Отметили, что требование является дискриминационным.

Обязали заказчика внести соответствующие изменения в тендерную документацию.

Оба решения АМКУ вынес 8 мая. И нарушения были устранены.

Далее были проведены тендеры и 17 июля Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета заключил договоры на проведение работ с "Дорстроем". Который не боролся за победу, занял 2 место и изначально имел "правильные" документы. И к которому, в отличие от компании-победителя, у заказчика вопросов не возникло.

Впрочем, и сам "Регдорстрой", похоже, не слишком желал сохранить свою победу. Иначе бы ее не забрали с аргументацией о неисправленных несоответствиях.

"Удавиться" за гривню

Впрочем, жалеть "Регдорстрой" не стоит. Ведь была другая группа тендеров с одинаковыми участниками – и там эта компания проигрывала. Понимая, что делает. Причем, в одном из случаев, с разницей в 1 гривну.

Итак, тендер на ремонт улицы Ивана Гонты в Черкассах (ожидаемая стоимость – 3,523 млн грн). Участвуют:

ООО "Черкассышляхбуд-Плюс" из предыдущего материала.

"Регдорстрой".

ООО "Асфальтно-бетонный завод "Еврострой-Асфальт" (далее – "Еврострой-Асфальт") также из предыдущего материала.

Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.

1 раунд.

"Регдорстрой" сбрасывает около 46 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 17 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – около 7 тысяч.

2 раунд.

Никто не делает ничего.

3 раунд.

Никто не делает ничего.

"Еврострой-Асфальт" побеждает с разницей в 7 тыс. грн. "Регдорстрой" вроде как и старался, а вроде как и нет. "Черкассышляхбуд-Плюс" восторженно наблюдал за 1 раундом и так не отошел от увиденного.

Тендер на ремонт улицы Ярослава Чалого в Черкассах (ожидаемая стоимость – 1,6 млн грн).

Те же участники. Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.

"Регдорстрой" проигрывает "Евробуд-Асфальту" 150 грн 50 коп., но за все 3 раунда торгов не делает ни одной попытки снизить цену. И никто не делает. Торги компании заканчивают с теми же предложениями, которыми и начинали.

"Еврострой-Асфальт" побеждает с разницей 150 грн 50 коп.

Тендер на ремонт улицы Старшины Бойко в Черкассах (ожидаемая стоимость – 982,418 тыс. грн).

Те же участники. Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.

1 раунд.

"Регдорстрой" сбрасывает около 10 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 11 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – 1 020 тыс. грн.

2 раунд.

"Регдорстрой" сбрасывает около 11 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 10 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – 1 гривня.

3 раунд.

Никто не делает ничего. Для "Регдорстроя" снизить цену даже на 10 грн оказывается неподъемной задачей.

"Евробуд-Асфальт" побеждает с разницей 1 грн.

В рамках этих тендеров "Регдорстрой" также подавал жалобы в АМКУ, в которых настаивал на дискриминационных требованиях тендерной документации. А в АМКУ возлагали обязательства на Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского горсовета внести изменения в тендерную документацию по процедуре закупок.

Однако абстрагировавшись от того, что к "Регдорстрою" заказчик выдвигал требование исправить несоответствия, а к победителю – "Еврострой-Асфальта" – такого требования не выдвигалось, а также не принимая во внимание фактическое признание АМКУ дискриманационными условий тендеров, давайте зададимся вопросом: а какая, собственно разница? Для чего беспокоиться из-за вероятно, с самого начала нечестной процедуры, если "пострадавшая" компания перед финальным раундом торгов отказывается бороться за победу, проигрывая в одном случае только 150 грн, а в другом вообще 1 гривню? И, исходя из этого, какая вероятность, что все ее жалобы стали частью возможной схемы – чтобы придать ей правдоподобности? Ведь, мол, компания и боролась на торгах, и защищала свои права, а оно вон как нечестно получилось?

Скандальная компания на сомнительном тендере

Сама же компания "Регдорстрой", по данным системы YouControl, была зарегистрирована в сентябре 2014 года. И основным видом ее деятельности является строительство дорог и автострад. А среди дополнительных выделяются:

Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Производство макаронных изделий и подобных мучных изделий.

Профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.

Такая вот разнопрофильная компания.

Зарегистрирована же компания в селе Святопетровское на Киевщине. И не в офисе, а в квартире. Что, к слову, часто свидетельствует о фиктивности фирм – особенно если речь идет о "тяжелых" сферах вроде строительства.

В офисе, кстати, компания не была зарегистрирована вообще никогда. Предыдущим местом была также квартира, но в другом селе на Киевщине – Петропавловской Борщаговке.

Руководителем и конечным бенефициаром же компании на протяжении всей ее истории является Артур Каджикович Петросян из Николаевской области. У которого есть еще одна компания – "Регдорбуд".

Сама же компания "Регдорстрой" является скандальной. В частности, СМИ сообщали о ее фигурировании в уголовных делах, связанных с ремонтами дорог на Киевщине. В частности:

В постановлениях Обуховского райсуда Киевской области от 18 марта 2019 года говорится, что в 2018-м Подгорцевский сельсовет заказал "Регдорстрой" капремонт дорожного покрытия по ул. Сельсовет заплатил всю сумму, однако ремонт не был выполнен.

А основанием для еще одного уголовного производства стало проведение "Регдорстрой" капремонта дорожного покрытия ул. Б. Хмельницкого в с. Триполье. Здесь работы выполнены были, однако после них дорожное покрытие было покрыто ямами и выбоинами.

И вот эта компания участвует в тендерах, которые выглядят сомнительно (хотя этого и нельзя утверждать). Ведь, фактически:

Никто ни за что не борется, проигрывая даже максимально минимальные суммы.

Требования об устранении несоответствий не выполняются.

Соответственно, жалобы на дискриминационные условия торгов выглядят частью схемы.

Решения АМКУ о действительно дискриминационных условиях фактически используются для прикрытия.

И при этом в самих тендерах участвуют компании, причастные к другим закупкам, которые также можно назвать сомнительными.

А потому, как и с предыдущими тендерами, нельзя исключать сговора.

Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA снова обратился за комментариями ко всем участникам и заказчику тендеров. А также в Антимонопольный комитет Украины – с просьбой дать оценку ситуации.

Мы будем внимательно следить за дальнейшим ходом событий и оперативно информировать обо всех новых обстоятельствах, связанных с этой ситуацией. Кроме того, мы проведем всесторонний анализ других тендеров в дорожной отрасли и подготовим подробные материалы относительно их содержания, участников, условий и возможных рисков.