Подозрительные тендеры в Черкассах: инструкция, как "правильно" проиграть, прикрывшись АМКУ
Снова Черкассы. И снова сомнительные тендеры на ремонт дорог. В прошлый раз OBOZ.UA рассказывал о схеме, когда победитель сразу предлагал самую выгодную цену, тогда как другие участники демонстрировали пассивность и не проявляли реального желания соревноваться. Затем лидера торгов дисквалифицировали, второй номер автоматически поднимался на первое место – и все это происходило вполне в рамках действующего законодательства.
На этот же раз все хитрее. На торгах были и соревнования (почти всех), и жалобы на тендерные условия, и решение Антимонопольного комитета о дискриминации участников. Но на фоне – отставание от лидера аукциона в 1 гривню перед финальным раундом и категорическое нежелание снижать цену.
OBOZ.UA проанализировал две группы тендеров на ремонт дорог в Черкассах, заказчиком которых выступал Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета. И чем сильнее мы углублялись в детали, тем больше все это напоминало заранее спланированный спектакль с четко расписанными ролями и ожидаемым финалом.
Победы без соревнований
Сами тендеры на ремонт улиц Спиридона Кириченко (ожидаемая стоимость – 2,69 млн грн) и Раисы Кириченко (ожидаемая стоимость – 2,989 млн грн) в Черкассах прошли еще более странно, чем описанные в прошлом материале. Ведь если там участники хотя бы создавали впечатление конкурентной борьбы (хотя все и было похоже на реализацию схемы), то здесь не было и этого.
Итак.
В обоих торгах принимали участие 3 компании. Это:
- ООО "Евродороги".
- ЧП "Дорстрой" из предыдущего материала.
- ООО "Регдорстрой".
В обоих случаях аукцион начинался с того, что "Регдорстрой" давал самую выгодную цену, "Евродороги" – наименее выгодную, а "Дорстрой" – среднюю, однако ближе к предложению "Евродорог".
В первом раунде компании свои предложения не меняли – что логично для "Регдорстроя", однако странно для остальных. Во втором также ничего не происходило. Как и в финальном.
То есть "Регдорстрой" уверенно и без лишних нервов побеждал, а "Евродороги" и "Дорстрой" упорно не мешали ему это делать. Ну или у них был хитрый план, что конкуренты неожиданно станут жадными и начнут повышать свои предложения и здесь то они и победят – но "ставочка не зашла".
Однако дальше начались кабинетные игры.
В один день – 27 мая, с разницей в 3 минуты – победу "Регдорстроя" отменяют и отдают ее "Дорстрою". Как компании, занявшей второе место на торгах. И предложение которой в одном случае выше на 80 тыс. грн, а в другом – почти на 90 тыс. грн.
Так Черкассы только на этих тендерах потеряли при ремонте двух улиц 170 тыс. грн.
Причина же отмены победы "Регдорстроя" в обоих случаях одинаковая – отказ исправить несоответствия.
"Участник процедуры закупки не исправил выявленные заказчиком после раскрытия тендерных предложений несоответствия в информации и/или документах, представленных им в составе своего тендерного предложения, и/или изменил предмет закупки (его наименование, марку, модель и т.д.) во время исправления выявленных заказчиком несоответствий, в течение 24 часов с момента размещения заказчиком в электронной системе закупок сообщения с требованием об устранении таких несоответствий", – говорится в описаниях отказа.
Самих же несоответствий, кстати, было выявлено несколько. Так, у "Регдорстроя" оказались:
- Несоответствие техники требованиям.
- Неправильная форма справки о материально-технической базе.
- Отсутствует выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимость.
- Отсутствует подтверждение квалификации работников.
- Отсутствует отчет об аудите системы управления безопасностью дорожного движения.
- Отсутствует подтверждение наличия лаборатории для контроля качества дорог.
- Неподтвержденное денежное обеспечение банковской гарантии.
К "Дорстрою" же, кстати, вопросов не возникло никаких.
В то же время, в "Регдорстрое" же еще до проведения торгов подавали жалобу в Антимонопольный комитет (АМКУ). В ней они:
- Отмечали, что выставленные заказчиком требования являются дискриминационными.
- Просили обязать заказчика внести изменения в тендерную документацию.
Суть жалобы заключалась в том, что хотя "Регдорстрой" имел договор с лабораторией, которая имеет документ, отличный от того, что требовал заказчик, компетентность этой лаборатории подтверждается сертификатом признания измерительных возможностей. А отсутствие возможности подать только указанное свидетельство дискриминирует как саму компанию, так и других участников.
"Дорстрой" же имел именно то свидетельство, которое требовал заказчик. "Евродороги" также.
Однако в АМКУ решили, что требование конкретного документа таки является дискриминационным – поскольку заказчик не обосновал необходимость требовать именно то свидетельство, которое он требовал. Поэтому там обязали заказчика расширить перечень документов, которыми может быть подтверждена компетентность лаборатории.
Иными словами, в АМКУ признали, что при составлении условий тендера Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского горсовета прописал такие условия, которые на старте предоставляли преференции одним участникам и фактически делали невозможным окончательную победу других.
Еще одна претензия "Регдорстроя" касалась того, что заказчик необоснованно требовал ряд дополнительных документов. В частности:
- Программы проведения аудитов.
- Отчеты от органа сертификации.
- Отчеты об аудитах систем управления.
И здесь АМКУ также стал на сторону компании. Там:
- Отметили, что требование является дискриминационным.
- Обязали заказчика внести соответствующие изменения в тендерную документацию.
Оба решения АМКУ вынес 8 мая. И нарушения были устранены.
Далее были проведены тендеры и 17 июля Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского городского совета заключил договоры на проведение работ с "Дорстроем". Который не боролся за победу, занял 2 место и изначально имел "правильные" документы. И к которому, в отличие от компании-победителя, у заказчика вопросов не возникло.
Впрочем, и сам "Регдорстрой", похоже, не слишком желал сохранить свою победу. Иначе бы ее не забрали с аргументацией о неисправленных несоответствиях.
"Удавиться" за гривню
Впрочем, жалеть "Регдорстрой" не стоит. Ведь была другая группа тендеров с одинаковыми участниками – и там эта компания проигрывала. Понимая, что делает. Причем, в одном из случаев, с разницей в 1 гривну.
Итак, тендер на ремонт улицы Ивана Гонты в Черкассах (ожидаемая стоимость – 3,523 млн грн). Участвуют:
- ООО "Черкассышляхбуд-Плюс" из предыдущего материала.
- "Регдорстрой".
- ООО "Асфальтно-бетонный завод "Еврострой-Асфальт" (далее – "Еврострой-Асфальт") также из предыдущего материала.
Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.
- 1 раунд.
"Регдорстрой" сбрасывает около 46 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 17 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – около 7 тысяч.
- 2 раунд.
Никто не делает ничего.
- 3 раунд.
Никто не делает ничего.
"Еврострой-Асфальт" побеждает с разницей в 7 тыс. грн. "Регдорстрой" вроде как и старался, а вроде как и нет. "Черкассышляхбуд-Плюс" восторженно наблюдал за 1 раундом и так не отошел от увиденного.
Тендер на ремонт улицы Ярослава Чалого в Черкассах (ожидаемая стоимость – 1,6 млн грн).
Те же участники. Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.
"Регдорстрой" проигрывает "Евробуд-Асфальту" 150 грн 50 коп., но за все 3 раунда торгов не делает ни одной попытки снизить цену. И никто не делает. Торги компании заканчивают с теми же предложениями, которыми и начинали.
"Еврострой-Асфальт" побеждает с разницей 150 грн 50 коп.
Тендер на ремонт улицы Старшины Бойко в Черкассах (ожидаемая стоимость – 982,418 тыс. грн).
Те же участники. Лучшее предложение – у "Еврострой-Асфальт". Худшее – у "Черкассышляхбуд-Плюс". "Регдорстрой" посередине.
- 1 раунд.
"Регдорстрой" сбрасывает около 10 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 11 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – 1 020 тыс. грн.
- 2 раунд.
"Регдорстрой" сбрасывает около 11 тысяч. "Еврострой-Асфальт" – около 10 тысяч и удерживает лидерство. "Черкассышляхбуд-Плюс" стоит на своем. Разница между 1 и 2 местом – 1 гривня.
- 3 раунд.
Никто не делает ничего. Для "Регдорстроя" снизить цену даже на 10 грн оказывается неподъемной задачей.
"Евробуд-Асфальт" побеждает с разницей 1 грн.
В рамках этих тендеров "Регдорстрой" также подавал жалобы в АМКУ, в которых настаивал на дискриминационных требованиях тендерной документации. А в АМКУ возлагали обязательства на Департамент дорожно-транспортной инфраструктуры и экологии Черкасского горсовета внести изменения в тендерную документацию по процедуре закупок.
Однако абстрагировавшись от того, что к "Регдорстрою" заказчик выдвигал требование исправить несоответствия, а к победителю – "Еврострой-Асфальта" – такого требования не выдвигалось, а также не принимая во внимание фактическое признание АМКУ дискриманационными условий тендеров, давайте зададимся вопросом: а какая, собственно разница? Для чего беспокоиться из-за вероятно, с самого начала нечестной процедуры, если "пострадавшая" компания перед финальным раундом торгов отказывается бороться за победу, проигрывая в одном случае только 150 грн, а в другом вообще 1 гривню? И, исходя из этого, какая вероятность, что все ее жалобы стали частью возможной схемы – чтобы придать ей правдоподобности? Ведь, мол, компания и боролась на торгах, и защищала свои права, а оно вон как нечестно получилось?
Скандальная компания на сомнительном тендере
Сама же компания "Регдорстрой", по данным системы YouControl, была зарегистрирована в сентябре 2014 года. И основным видом ее деятельности является строительство дорог и автострад. А среди дополнительных выделяются:
- Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
- Производство макаронных изделий и подобных мучных изделий.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность, н.в.и.у.
Такая вот разнопрофильная компания.
Зарегистрирована же компания в селе Святопетровское на Киевщине. И не в офисе, а в квартире. Что, к слову, часто свидетельствует о фиктивности фирм – особенно если речь идет о "тяжелых" сферах вроде строительства.
В офисе, кстати, компания не была зарегистрирована вообще никогда. Предыдущим местом была также квартира, но в другом селе на Киевщине – Петропавловской Борщаговке.
Руководителем и конечным бенефициаром же компании на протяжении всей ее истории является Артур Каджикович Петросян из Николаевской области. У которого есть еще одна компания – "Регдорбуд".
Сама же компания "Регдорстрой" является скандальной. В частности, СМИ сообщали о ее фигурировании в уголовных делах, связанных с ремонтами дорог на Киевщине. В частности:
- В постановлениях Обуховского райсуда Киевской области от 18 марта 2019 года говорится, что в 2018-м Подгорцевский сельсовет заказал "Регдорстрой" капремонт дорожного покрытия по ул. Сельсовет заплатил всю сумму, однако ремонт не был выполнен.
- А основанием для еще одного уголовного производства стало проведение "Регдорстрой" капремонта дорожного покрытия ул. Б. Хмельницкого в с. Триполье. Здесь работы выполнены были, однако после них дорожное покрытие было покрыто ямами и выбоинами.
И вот эта компания участвует в тендерах, которые выглядят сомнительно (хотя этого и нельзя утверждать). Ведь, фактически:
- Никто ни за что не борется, проигрывая даже максимально минимальные суммы.
- Требования об устранении несоответствий не выполняются.
- Соответственно, жалобы на дискриминационные условия торгов выглядят частью схемы.
- Решения АМКУ о действительно дискриминационных условиях фактически используются для прикрытия.
И при этом в самих тендерах участвуют компании, причастные к другим закупкам, которые также можно назвать сомнительными.
А потому, как и с предыдущими тендерами, нельзя исключать сговора.
Для того же, чтобы прояснить ситуацию, OBOZ.UA снова обратился за комментариями ко всем участникам и заказчику тендеров. А также в Антимонопольный комитет Украины – с просьбой дать оценку ситуации.
Мы будем внимательно следить за дальнейшим ходом событий и оперативно информировать обо всех новых обстоятельствах, связанных с этой ситуацией. Кроме того, мы проведем всесторонний анализ других тендеров в дорожной отрасли и подготовим подробные материалы относительно их содержания, участников, условий и возможных рисков.