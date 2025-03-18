"Неизбежное охлаждение": Путин признал угрозу замедления экономики РФ

Российский диктатор Владимир Путин признал неизбежное замедление экономики России и снижение темпов роста ВВП в 2025 году. При этом он приравнял этот процесс к "охлаждению в криокамере", подчеркнув риски "заморозки" экономического развития.

Видео дня

Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам Путина, рост ВВП России в 2025 году может составить лишь 2-2,5%, в то время как в 2024 году этот показатель составил 4,1%. Причины такого замедления:

западные санкции, ограничивающие доступ к технологиям и капиталу;

истощение финансовых резервов из-за военных расходов;

отток инвесторов и нехватка высококвалифицированных кадров;

инфляционное давление, заставляющее Центральный банк проводить жесткую монетарную политику.

Путин признал эти вызовы, однако его риторика сводится к попытке представить ситуацию как "контролируемую". Президент России употреблял специальные метафоры, описывая экономические процессы.

"Тут, конечно, нужно действовать очень-очень аккуратно. То, что это неизбежно (охлаждение экономики, – ред.), понятно. И правительство, и Центральный банк в общем об этом говорили. В общем будто договорились, надо, чтобы и на практике все было как задумано – чтобы не было такого лишнего охлаждения, как у них."

"Нужно сделать так, чтобы обвала, излишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится", - отметил диктатор. Его слова указывают на то, что Кремль понимает угрозы экономике, но пытается создать иллюзию контроля над ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский энергетический "гигант" "Газпром" начал масштабное сокращение штата (более 1 500 сотрудников) из-за потери европейского рынка и конкуренции с США. Аналогичный подход к отчетности персонала ранее использовал Илон Маск в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!