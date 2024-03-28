Чтобы легче добираться до аэропорта: из Киева собираются запустить поезд по важному маршруту
Украина готовиться запустить новый международный железнодорожный маршрут. Предполагается, что он будет пролегать от Киева до словацкого Кошице. Целью же маршрута является облегчить украинцам подъезд до местного аэропорта.
Об этом сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили: из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовское Войковце.
"Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев – Кошице. По информации [государственного секретаря Министерства транспорта Словацкой Республики Денисы Жилаковой], маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: запуску маршрута будет предшествовать организационно-подготовительная работа. В частности:
- оборудование помещения для пограничного и таможенного контроля;
- смена платформы на станции Ганиська близ Кошице;
- подготовка автобусного сообщения из Ганиски в аэропорт и железнодорожный вокзал Кошице;
- заключение договоров на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;
- работа над поиском источников финансирования проекта.
В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту
В то же время, между Киевом и Львовом будет курсировать новый поезд – №777/778. Впрочем, временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.
Поезд – дневной. Т.е. в обе стороны рейсы будут осуществляться в пределах одних суток. Так:
- во Львов поезд будет отправляться в 06:50;
- прибытие – в 13:07.
На маршруте предусмотрена только одна остановка – на станции Подзамче во Львове. Она будет осуществлена в 12:55.
В Киев поезд будет отправляться в те же дни в 13:45. Прибытие – в 20:04.
Купить билеты можно в приложении "Укрзалізниці". А также:
- в чат-ботах;
- на сайте компании;
- в кассах вокзалов.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород, который восстановит прямое сообщение Буковины с Закарпатьем. Его особенностью является отсутствие точного графика – в зависимости от дня недели он имеет незначительные отличия. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.
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