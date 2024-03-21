"Укрзалізниця" запускает "особенный" поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород, который восстановит прямое сообщение Буковины с Закарпатьем. Его особенностью является отсутствие точного графика – в зависимости от дня недели он имеет незначительные отличия. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: новый поезд получил номер 345/346.

"Продажа [билетов] на новый поезд №345/346 Черновцы – Ужгород открыта. Кроме восстановления прямой связи Буковины с Закарпатьем, дневной поезд Черновцы – Ужгород будет служить для удобной пересадки на новый ночной международный поезд Прага – Чоп", – говорится в сообщении.

Точного расписания движения поезда нет

Как рассказали "Укрзалізниці", расписание поезда – непостоянное. В зависимости от дня недели оно "имеет незначительные отличия".

К примеру, в четверг 28 марта поезд отправляется из Ужгорода в 10:42. А в субботу 30 марта – в 11:05.

Точное же расписание на конкретную дату можно найти на сайте booking.uz.gov.ua. А также в мобильном приложении перевозчика.

На каких станциях будет останавливаться поезд

Остановки поезда предусмотрены на ряде станций. В частности:

Чоп;

Батево;

Мукачево;

Карпаты;

Свалява;

Воловец;

Славское;

Сколе;

Стрый;

Моршин;

Болехов;

Долина;

Рожнятов;

Калуш;

Ивано-Франковск;

Коломыя.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в плацкартные и купейные вагоны. На рейс 28 марта из Черновцов в Ужгород они стоят:

в плацкарт – 270,59 грн.

в купе – 483,4 грн.

На рейс же из Ужгорода в Черновцы, который состоится в этот же день, билеты стоят так же.

Где купить билеты

Билеты на новый поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А также:

в чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.

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