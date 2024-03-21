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"Укрзалізниця" запускает "особенный" поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,5 т.
В Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород

В Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород, который восстановит прямое сообщение Буковины с Закарпатьем. Его особенностью является отсутствие точного графика – в зависимости от дня недели он имеет незначительные отличия. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: новый поезд получил номер 345/346.

"Продажа [билетов] на новый поезд №345/346 Черновцы – Ужгород открыта. Кроме восстановления прямой связи Буковины с Закарпатьем, дневной поезд Черновцы – Ужгород будет служить для удобной пересадки на новый ночной международный поезд Прага – Чоп", – говорится в сообщении.

Точного расписания движения поезда нет

Как рассказали "Укрзалізниці", расписание поезда – непостоянное. В зависимости от дня недели оно "имеет незначительные отличия".

К примеру, в четверг 28 марта поезд отправляется из Ужгорода в 10:42. А в субботу 30 марта – в 11:05.

Расписание нового поезда – непостоянное

Точное же расписание на конкретную дату можно найти на сайте booking.uz.gov.ua. А также в мобильном приложении перевозчика.

В четверг 28 марта поезд отправляется из Ужгорода в 10:42. А в субботу 30 марта – в 11:05

На каких станциях будет останавливаться поезд

Остановки поезда предусмотрены на ряде станций. В частности:

  • Чоп;
  • Батево;
  • Мукачево;
  • Карпаты;
  • Свалява;
  • Воловец;
  • Славское;
  • Сколе;
  • Стрый;
  • Моршин;
  • Болехов;
  • Долина;
  • Рожнятов;
  • Калуш;
  • Ивано-Франковск;
  • Коломыя.

Сколько стоят билеты

Билеты на поезд продаются в плацкартные и купейные вагоны. На рейс 28 марта из Черновцов в Ужгород они стоят:

  • в плацкарт – 270,59 грн.
Сколько стоят билеты на поезд из Черновцов в Ужгород
  • в купе – 483,4 грн.
В купе билеты стоят 483,4 грн

На рейс же из Ужгорода в Черновцы, который состоится в этот же день, билеты стоят так же.

Где купить билеты

Билеты на новый поезд можно купить в приложении "Укрзалізниці". А также:

  • в чат-ботах;
  • на сайте компании;
  • в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.

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