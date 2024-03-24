В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

Между Киевом и Львовом будет курсировать новый поезд – №777/778. Впрочем, временно – лишь 30 и 31 марта, во время весенних каникул.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: билеты уже поступили в продажу.

Купить же их можно в приложении компании. А также:

в чат-ботах;

на сайте компании;

в кассах вокзалов.

"Назначаем дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев – Львов на пиковые даты конца марта", – говорится в сообщении.

Сколько стоят билеты

На рейс из Киева во Львов 30 марта билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го классов. Их стоимость:

в 1-й класс – 941,38 грн;

во 2 класс – 547,03 грн.

Из Львова в Киев билеты продаются на сидячие места в вагонах 1-го и 2-го классов. И стоят так же.

Расписание поезда Киев – Львов

Поезд – дневной. Т.е. в обе стороны рейсы будут осуществляться в пределах одних суток. Так:

во Львов поезд будет отправляться в 06:50;

прибытие – в 13:07.

На маршруте предусмотрена только одна остановка – на станции Подзамче во Львове. Она будет осуществлена в 12:55.

В Киев поезд будет отправляться в те же дни в 13:45. Прибытие – в 20:04.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запускают новый поезд Черновцы – Ужгород, который восстановит прямое сообщение Буковины с Закарпатьем. Его особенностью является отсутствие точного графика – в зависимости от дня недели он имеет незначительные отличия. Билеты же на поезд уже поступили в продажу.

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