Член ВЛК, который раньше работал в военкомате, купил себе большой дом рядом с бывшей резиденцией Януковича: что известно

Николай Еремин, старший врач-инспектор отдела экспертизы Центральной ВЛК, 15 ноября 2024 года оформил на себя дом в элитном пригороде Новые Петровцы. Именно в этом селе находится бывшая резиденция Виктора Януковича "Межигорье".

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. У Еремина здесь своя "резиденция" площадью 217,1 кв. м на ул. Межигорской. Здание построено в 2016-м. OBOZ.UA удалось найти участок, на котором сотрудник ВВК купил дом. Неподалеку – берег Днепра, а по соседству – элитные поместья с ландшафтным дизайном и охраняемыми домами.

Первая декларация Николая Николаевича появилась еще в 2016-м (с этого момента чиновники начали публично публиковать декларации). Тогда врач работал в Киевском областном военкомате старшим офицером отдела комплектования. В декларации он указал жену Светлану Еремину и дочь Элеонору Еремину. Никакого имущества (ни машины, ни арендованной, ни собственной квартиры) Еремин тогда не показывал, также он не имел сбережений.

В 2017 году жена купила за 150 тыс. грн автомобиль Seat Ibiza, а в 2018-м у супругов появилась дочь Ева. Последний раз на тот момент сотрудник военкомата декларировал жену и двух дочерей в 2020 году. А уже с 2021 года он начал отмечать, что не имеет членов семьи. В своей последней годовой декларации за 2023 год Николай Еремин указал, что зарабатывает 39,4 тыс. грн в месяц (сумма с налогами и сборами). Также в прошлом году он получал 11 тыс. грн пенсии, 12 тыс. грн соцпомощи и 68,4 тыс. грн на "поднаем жилья".

Врач указал земельный участок (владеет им еще с 2020-го). По состоянию на прошлый год Еремин накопил 350 тысяч грн (менее 9 тыс. долларов).

Дом в Новых Петровцах врач оформил на себя, а также Светлану Еремину, которую ранее врач указывал в качестве жены, и двух дочерей. Судя по сервису GetContact, номер Светланы Ереминой некоторые пользователи в своих телефонах подписывают: "Светлана (военкомат)", "жена Коли", "Еремина жена", "владелица Пекторали".

За весь 2020-й (последний год, когда Светлана была упомянута в декларации) супруга врача получила доход в размере 10,3 тыс. грн в виде социальной помощи. А уже в 2024 году она вместе с мужем приобрела дом общей стоимостью около 4,3 млн (земельный участок и дом согласно декларации).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине проводят проверку всех представителей органов власти, во время полномасштабной войны получивших инвалидность. Речь идет о 1146 человеках. Проверку решили провести после скандалов в связи с коррупцией в медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

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