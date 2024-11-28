Сотрудники ВЛК покупают машины за миллионы гривен и особняки рядом с бывшей резиденцией Януковича. Расследование OBOZ.UA

В Украине сотрудники ВЛК тратят миллионы гривен на новые автомобили и огромные поместья. OBOZ.UA проанализировал сотни деклараций и нашел имущество членов военно-врачебных комиссий. Начиная с прошлого года, все они отчитываются о своих доходах и расходах перед НАПК и без опаски показывают траты шестизначных сумм на недвижимость и транспорт.

Видео дня

О том, кто из членов ВЛК потратил больше средств на ценные покупки в 2024-м, читайте в материале OBOZ.UA.

Имение врача ВЛК в элитном пригороде: как без сбережений и с невысокой зарплатой приобрести большой дом

Николай Еремин, старший врач-инспектор отдела экспертизы Центральной ВЛК, 15 ноября 2024 года оформил на себя дом в элитном пригороде Новые Петровцы. Именно в этом поселке находится бывшая резиденция Виктора Януковича "Межигорье".

У Еремина здесь своя "резиденция" площадью 217,1 кв.м на ул. Межигорская. Здание построено в 2016-м. OBOZ.UA удалось найти участок, на котором сотрудник ВЛК купил дом. Неподалеку – берег Днепра, а по соседству – элитные поместья с ландшафтным дизайном и охраняемыми домами.

Первая декларация Николая Николаевича появилась еще в 2016-м (с этого момента чиновники начали публично публиковать декларации). Тогда врач работал в Киевском областном военкомате старшим офицером отдела комплектования. В декларации он указал жену Светлану Еремину и дочь Елеонору Еремину. Никакого имущества (ни машины, ни арендованной, ни собственной квартиры) Еремин тогда не показывал, так же он не имел сбережений.

В 2017 году жена купила за 150 тыс. грн автомобиль Seat Ibiza, а в 2018-м у супругов появилась дочь Ева. Последний раз на тот момент сотрудник военкомата декларировал жену и двух дочерей в 2020 году. А уже с 2021 года он начал отмечать, что не имеет членов семьи. В своей последней годовой декларации за 2023 год Николай Еремин указал, что зарабатывает 39,4 тыс. грн в месяц (сумма по налогам и сборам). Также в прошлом году он получал 11 тыс. грн пенсии, 12 тыс. грн соцпомощи и 68,4 тыс. грн. грн на "поднаем жилья".

Врач указал земельный участок (владеет им еще с 2020-го). По состоянию на прошлый год Еремин накопил 350 тысяч грн (менее 9 тыс. долларов).

Дом в Новых Петровцах врач оформил на себя, а также Светлану Еремину, которую ранее врач указывал в качестве жены, и двух дочерей. Судя по сервису GetContact, номер Светланы Ереминой некоторые пользователи в своих телефонах подписывают: "Светлана (военкомат)", "жена Коли", "Еремена жена", "владелица Пекторали".

За весь 2020-й (последний год, когда Светлана была загадана в декларации) супруга врача получила доход в размере 10,3 тыс. грн в виде социальной помощи. А уже в 2024 году она вместе с мужем приобрела дом общей стоимостью около 4,3 млн (земельный участок и дом согласно декларации).

Получают выплаты и тратят миллионы на авто: что покупают врачи ВЛК

Чаще всего в декларациях представителей ВЛК встречаются новые автомобили. Что интересно, получая официально низкие доходы, иногда и социальную помощь, некоторые представители ВЛК тратят на авто шестизначные суммы.

Врач-невролог ВЛК (Тлумацкая центральная городская больница) Мария Плис 28 декабря прошлого года приобрела новенький Volkswagen ID.6 Crozz 2023 сейчас такая машина стоит около 30 тыс. долларов (1,2 млн грн). В декларации указана стоимость в 1,1 млн грн. Муж Марии также медик, его основное место работы – КП "Центральная городская аптека". Общий доход семьи (и это до налогообложения, то есть на руки они получают меньше) – в среднем 42,6 тыс. грн в месяц за прошлый год и на 4 человека (у пары есть двое детей). Согласно декларации, невролог ВЛК получила 770 тыс. грн в качестве подарка в денежной форме. Вероятно, именно этот подарок должен объяснить дорогую покупку.

Значительно больше повезло главе ВЛК в "Прикарпатский клинический онкологический центр" Алине Андреев. Она задекларировала в начале этого года покупку Volkswagen Touareg 2017 года за 100 тыс. грн (2,5 тыс. долларов). В то время как на сайтах с объявлениями о продаже авто средняя цена по меньшей мере в 15 раз выше – около 30 тыс. долларов.

В 10 сентября 2024 года она купила Mercedes-Benz GLS 350 2017 официально за 230 тыс. грн (5,6 тыс. долларов). В то время как на сайтах с объявлениями такое же авто продают в среднем за 43 тыс. долларов.

Едва ли не самый дорогой автомобиль среди представителей ВЛК в 2024-м приобрел уже бывший дублер ВЛК, врач-ортопед Дмитрий Носенко (декларация перед увольнением подана за период до апреля 2024-го). За несколько месяцев до своего увольнения Носенко приобрел себе Toyota RAV4 2023. На сайтах с объявлениями такое авто стоит больше 72 тыс. долларов (от 2 млн грн). Врач в своей декларации указал, что потратил 1,5 млн. грн.

Дмитрий Носенко вместе со своей женой Мариной работали врачами в Орехове. В настоящее время они переселенцы и проживают в Запорожье. Имея невысокую зарплату в прошлом году, они получали благотворительную помощь от католического фонда "Каритас", помощь на проживание вынужденных переселенцам от правительства. Вместе с тем шестизначную сумму уже бывший представитель ВЛК потратил на дорогое авто.

В Украине за время полномасштабной войны из-за коррупционных скандалов отстранены от работы десятки сотрудников ВЛК, большинство из них на протяжении лет накапливали незаконное состояние, а за последние годы лишь приумножили свои заработки.