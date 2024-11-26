Сколько прокуроров, чиновников и судей оформили инвалидность за время большой войны: министр соцполитики назвала цифру

В Украине проводятся проверки всех представителей органов власти, которые во время полномасштабной войны получили инвалидность. Речь идет о 1146 человек. Проверку решили провести после скандалов по коррупции в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК).

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"На запросы правоохранительных органов передана информация о 219 юрлицах органов власти, с общей численностью работающих - 150 100 человек. Из них предоставлена информация о 1146 лицах, получающих пенсию по инвалидности и пенсию, которым было назначено в течение 2022-2024 годов", – рассказала в интервью OBOZ.UA министер соцполитики Оксана Жолнович.

Также министр отметила: "Мы будем разрабатывать и механизмы возврата средств, когда будет подтверждена неправомерность получения инвалидности. Хотя и сейчас безосновательно выплаченные средства (любому) могут быть возвращены в бюджет".

Ранее по запросу OBOZ.UA Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование о возможных злоупотреблениях прокуроров во время получения групп инвалидности. Проверка включает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

Исследуются как вопросы, связанные с обретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда. Также по этим фактам расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляет ГСУ Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора. По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, обнаружен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Согласно обработанной на данный момент предварительной информации, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения. В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к полномасштабному вторжению.

В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% от общей численности, еще в 11 прокуратурах – от 5 до 10%. В Офисе Генерального прокурора 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине прокуроры получали инвалидность для того, чтобы воспользоваться нормой закона и получить пенсию по выслуге лет, имея всего 10 лет стажа. Они через суды получают пенсии, размер которых достигает 90 тысяч. грн.

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