Бывшего топ-чиновника уличили во лжи в декларации: сколько миллионов гривен он пытался скрыть

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные данные в декларации бывшего замминистра более чем на 10 млн грн, и дело передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для досудебного расследования. Проверка установила, что доходы супруги декларанта за период с 1998 по 2021 год не могли обеспечить накопление такой суммы.

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Об этом сообщили в НАПК. В то же время ведомство не раскрывает имя фигуранта и не сообщает, в каком именно министерстве и в какие годы он работал. Информация стала известна после полной проверки его декларации за 2021 год, которая выявила значительные расхождения между фактическими доходами и задекларированными активами.

По информации НАПК, в декларации за 2021 год бывший чиновник отразил наличие наличных средств у члена семьи (жены) на сумму более 10 миллионов гривен. Декларант отметил, что эти деньги были получены до брака и являются личным достоянием жены. Однако в ходе проверки оказалось, что документы, подтверждающие источники получения таких значительных денежных активов, не были предоставлены.

НАПК провело полную проверку доходов жены за период с 1998 по 2021 год и установило, что ее законные доходы не могли обеспечить накопление столь крупной суммы средств. Это означает, что часть информации, представленной в декларации, была недостоверна.

По результатам проверки НАПК составило обоснованный вывод о наличии признаков правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию. Вывод был передан в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое уже начало досудебное расследование. "На основании указанных материалов начато досудебное расследование", – говорится в сообщении НАПК.

НАПК не раскрывает имя бывшего замминистра, а также не указывает, в каком именно министерстве и в какие годы он работал. Это может быть связано с соблюдением прав человека и презумпцией невиновности, которая является неотъемлемой частью украинского законодательства.

НАПК регулярно проводит проверки деклараций чиновников для выявления возможных фактов коррупции или недостоверных данных. В ходе проверок анализируются доходы, активы и операции декларантов и их близких родственников. Если выявляются существенные разногласия или отсутствие подтверждения источников доходов, НАПК может инициировать передачу дел в правоохранительные органы, такие как НАБУ.

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