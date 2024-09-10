Муж нардепа купил дом в США и не стал возвращаться в Украину: сколько стоит имущество за границей и почему возник скандал

Глава фракции "Голос" Александра Устинова стала героиней десятков публикаций в СМИ после заявления о проблеме с выездом мужчин за границу. Журналисты напомнили политику: ее муж не только живет в США, но и вскоре после полномасштабного вторжения купил себе большой дом и машину за границей. Более того, в 2022-м Устинова решила рожать именно в Штатах, что автоматически дало ее ребенку право на американское гражданство.

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OBOZ.UA удалось найти место работы мужа народного депутата, а также выяснить стоимость и адрес дома, который он приобрел в 2022 году.

Муж с секретной зарплатой и большим домом в США: OBOZ.UA удалось найти жилье и узнать его стоимость

Муж народного депутата Алексей Яцюк с 2020-го, как говорится в декларации жены, отказывается предоставлять информацию о размере своей заработной платы. В декларации за 2017-й (тогда Устинова работала в общественной организации "Центр противодействия коррупции") указаны и место работы, и заработок ее мужа.

Так, в IT-компании "Икс.Коммерс Девелопмент Сентер" (сейчас это юрлицо закрыто) он зарабатывал в среднем около 119 тыс. грн в месяц. Это около 4,5 тыс. долларов (курс на 2017 год). В следующем году Устинова указала среднюю зарплату мужа в 151,6 тыс. грн в месяц (эквивалент уже 5,1 тыс. долларов).

С 2020-го Яцюк данные предоставлять перестал. Согласно информации, которую сам Яцюк указал на своей странице в linkedin, еще с 2019-го он начал работать в США (Остин, Техас) в одной из крупнейших компаний отрасли – Adobe Systems. Яцюк по-прежнему занимается разработкой программного обеспечения.

Если предположить, что муж народного депутата не может указывать свою зарплату из-за контракта с американской компанией (размер зарплаты может быть коммерческой тайной), объяснить, почему в декларации нет никакой информации ни о сбережениях Яцюка, ни о стоимости недвижимости, которую он приобрел в США, тяжело.

Действительно, родственники публичных лиц не обязаны раскрывать свое состояние. Однако, если речь идет о семье народного депутата, существует ответственность перед обществом и обязанность вести открытый образ жизни. По меньшей мере не скрывать свое состояние и объяснять обществу источник его происхождения, если возникают вопросы.

Устинова никогда не скрывала, что ее муж живет и работает в США, она рассказывала об этом и в своих интервью. Именно в Штатах депутат родила свою дочь Викторию (что дает ребенку право на получение гражданства). Как у мужа Устиновой, так и у нее самой есть только украинское гражданство. При этом Алексей Яцюк официально работает в США (судя по открытым данным американских реестров) уже 4 года и 9 месяцев. После пяти лет легального пребывания в стране он получит возможность стать гражданином.

Также вопросы вызывает и решение не указывать в декларации стоимость приобретенной в США недвижимости. 29 марта 2022 года Алексей Яцюк стал владельцем дома в США площадью 321 квадрат и земельного участка площадью 697 квадратов (вероятно, земля, на которой расположено здание). В декларации указано, что "член семьи не предоставлял информацию" о стоимости этих объектов. То есть, если верить декларации, Устинова не знала, сколько стоит дом, который приобрел ее муж.

На самом деле рынок недвижимости в США значительно более прозрачный, чем в Украине. Здесь можно увидеть и оценочную, и фактическую стоимость при подписании сделки касательно любой недвижимости. OBOZ.UA удалось найти дом, который приобрел муж народного депутата. На момент покупки он стоил 624,7 тыс. долларов. Это новое здание с тремя ванными комнатами, четырьмя спальнями, которое находится на небольшой уютной улице. Жилье рассчитано на большую семью.

Дом был построен в 2021-м, а уже в 2022-м его приобрел Яцюк. Все ли внутренние работы были выполнены, неизвестно.

Сейчас такое жилье оценивается в 759 тысяч долларов. Это один из самых дорогих домов на улице. Стоит отметить, что, согласно открытым данным, средняя зарплата в Adobe Systems для инженера составляет около 20 тыс. долларов в месяц. За несколько лет (учитывая его высокие заработки в Украине и наличие сбережений) муж народной избранницы мог накопить необходимую сумму для приобретения жилья.

Однако проверить это невозможно. Ведь Устинова в своей декларации не указала не только заработок мужа, стоимость приобретенной им недвижимости, но и размер его сбережений. OBOZ.UA обратился за комментарием к народному депутату, чтобы она объяснила свою позицию и по поводу отказа раскрывать материальное положение мужа, и по поводу его пребывания за границей во время полномасштабной войны. Однако депутат не ответила ни на телефонный звонок, ни на SMS.

Кстати, уже в апреле 2022-го Яцюк приобрел себе новый автомобиль Mazda CX-5. Устинова указала стоимость машины в декларации: 927,5 тыс. грн.

Устинова не призывала усилить наказание для уклонистов: часть СМИ распространили некорректную цитату

Несколько дней в СМИ распространяют неполную цитату Устиновой, из которой следует, что она якобы не удовлетворена слишком мягким наказанием для уклонистов. Однако на самом деле народный депутат говорила о том, что наказание нужно усилить конретно для организаторов незаконных схем пересечения границы.

Часть СМИ использовали некорректную цитату. Вот неполная цитата, которую распространили некоторые издания:

После прочтения этой цитаты создается впечатление, что парламентарий требовала усилить наказание для тех, кто пересекает границу. Из настоящей цитаты депутата "выбросили" несколько предложений с уточнениями, что речь шла именно об организаторах.

"Вчера рассматривался вопрос уклонистов, людей, бегущих за границу. У нас огромная проблема. Правоохранители давали статистику, что из 183 судебных приговоров, которые были вынесены... Это организаторам, это не тем, кто просто пересекал границу, те, кто пересекал границу, не несут уголовную ответственность... Это организаторам, тем, кто берет деньги. Сейчас это от 3 тыс. до 5-10 тыс. долларов. Так вот, правоохранители говорят, что только 11 приговоров, где людей осудили на заключение. Все остальное – они откупаются штрафами", – объяснила депутат.

Далее Устинова продолжила: стражи порядка жалуются, что задерживают организаторов, которые уже платили штрафы. То есть наказание не мешает повторять преступление. Устинова говорила о необходимости рассмотреть ужесточение наказания именно для организаторов. К примеру, запретить для них залог.

Формально муж Устиновой закон не нарушает. Во время военного положения военнообязанные не вправе покидать страну (за исключением выезда в командировку с обязательным возвращением). Но закон не обязывает тех, кто уже находится за границей, возвращаться в Украину.

После изменения закона украинские мужчины за границей обязаны обновить свои военно-учетные данные. Однако это не значит, что они вынуждены возвращаться в Украину. Как пояснил в интервью OBOZ.UA член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, механизмы возвращения мужчин "в принципе очень сложно представить".

"Надо успокоить всех граждан Украины, временно пребывающих или проживающих в других странах. Никаких обязанностей, которые наступали бы для этих граждан после актуализации или получения военно-учетных документов по возвращению в Украину, этим законом не установлено, и такие механизмы в принципе очень сложно представить", – сказал он.

То есть с точки зрения закона считать мужа Устиновой уклонистом нельзя. За границу он уехал еще до начала полномасштабной войны и легально. В Украине есть часть народных депутатов, мужья которых защищают страну на фронте. И когда они говорят о проблеме уклонистов, у общества не может возникнуть никаких претензий. Но когда о схемах пересечения границ рассказывает политик, муж которой давно пересек границу, это может вызвать справедливое возмущение.

Муж народного депутата во время полномасштабной войны и угрозы для независимости Украины выбрал для себя жизнь за границей и через месяц после вторжения приобрел дом за десятки миллионов гривен в США. Тем самым он создал дилемму и для своей жены: имеет ли Устинова моральное право решать проблему бегства военнообязанных за границу, когда ее собственный муж не торопится выполнять свой гражданский долг защищать страну.