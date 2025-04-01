Бумеранг в действии: сайт и мобильное приложение российских железных дорог подверглись массированной кибератаке

Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог подверглись массированной DDoS-атаке, из-за чего пока невозможно приобрести билеты онлайн. Все онлайн-сервисы РЖД временно недоступны, а кассы на вокзалах работают в обычном режиме.

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Об этом сообщают в пресс-службе компании. Как свидетельствуют данные портала Downdetector, в первые часы атаки поступило более 1200 жалоб на сбои в работе сервисов, большинство из которых касались именно веб-сайта РЖД.

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее возобновить их работу", – рассказали в ведомстве.

В результате этой атаки пользователи не могут зайти на сайт для покупки билетов или использовать мобильное приложение. Хотя приложение открывается, оно не позволяет совершать покупки – при попытке найти билеты программа зависает. "В приложении открывается только главная страница, а при поиске билетов оно зависает и дальше не грузит", – рассказала одна из пользовательниц.

Учитывая проблемы с онлайн-сервисами, кассы на вокзалах и станциях РЖД начали работать в обычном режиме и пассажиры могут приобрести билеты традиционным способом. "Пытаемся как можно быстрее возобновить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", – добавили в РЖД.

Также недавно стало известно, что сайт Московского метрополитена и приложение "Метро Москвы" стали жертвами кибератаки. Это свидетельствует о том, что инфраструктура России остается уязвимой для атак, которые могут иметь серьезные последствия для работы ключевых сервисов.

Кибератаки стали важной частью ответа на агрессивную политику России, и во многих случаях они используются в качестве инструмента дезорганизации работы противника. В частности, после атаки на "Укрзализныцю", которая была осуществлена Россией, украинское киберсообщество неоднократно прибегало к ответным мерам, атакуя важные российские ресурсы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, раздутая военная экономика России начала стремительно сдуваться – после января темпы промышленного производства в стране замедлились в 11 раз. И если в военно-промышленном комплексе страны-агрессора продолжается производственный бум, гражданские отрасли оказались на грани рецессии или уже скатились в нее.

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