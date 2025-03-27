Экономика РФ погрузилась в криокамеру: рост промышленности замедлился почти до нуля

Раздутая военная экономика России начала стремительно сдуваться – после января темпы промышленного производства в стране замедлились в 11 раз. И если в военно-промышленном комплексе страны-агрессора продолжается производственный бум, гражданские отрасли оказались на грани рецессии или уже скатились в нее.

Видео дня

Согласно данным Росстата, в феврале темпы роста промышленного производства в РФ сократились до 0,2%. Это в 11 раз меньше, чем в январе (2,2%) и более чем в 29 раз, чем в четвертом квартале прошлого года (5,9%).

При этом в категории ВПК продолжается всплеск активности: производство "готовых металлических изделий" (включая снаряды и бомбы) выросло на 22,5% (год к году), а "прочих транспортных средств" (например, танков и военной техники) – на 33,6%.

Одновременно легкая промышленность скатилась. Например, выпуск одежды и обуви сократился на 0,5% в феврале и на 1,8% за два месяца, продуктов питания – на 3%, напитков — обвалилось на 11,3%. Даже полезных ископаемых ресурсо-ориентированная экономика РФ выпустила на 4,9% меньше.

Эксперты пишут, что в российской промышленности фактически состоялся переход к стагнации. Упадок в гражданских отраслях не может компенсировать даже рост производства танков и бомб.

При этом ВВП в феврале с большой вероятностью оказался ниже, чем годом ранее. Это может говорить о начале рецессии российской экономике. Среди прочего на нее давят высокая процентная ставка Центробанка РФ и усиление санкций. Это ведет к сокращению инвестиционных планов, началу кредитного сжатия и росту долговой нагрузки в отдельных отраслях, что грозит волной банкротства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, неизбежность замедления экономики России и снижения темпов роста ВВП в 2025 году признал даже российский диктатор Владимир Путин. Он приравнял происходящее к "охлаждению в криокамере", подчеркнув риски "заморозки" экономического развития. При этом его риторика сводится к попытке представить ситуацию как "контролируемую".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!