Бронирование работников: какие новые правила определения критичности предприятий

В Украине меняется подход к определению критически важных предприятий при призыве военнообязанных работников. Кабинет Министров создал Координационный центр, который будет координировать работу государственных органов, рассматривать вопросы присвоения статуса критически важных предприятий и помогать разрешать спорные ситуации в сфере бронирования.

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О создании нового Координационного центра сообщило Министерство экономики Украины. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.

Координационный центр будет действовать в качестве временного консультативно-совещательного органа при правительстве. Кабмин уже утвердил его состав и положение, определяющие порядок работы нового органа. Основной задачей Центра станет координация деятельности государственных органов по вопросам призыва военнообязанных, а также поиск решений для проблемных ситуаций, возникающих при применении соответствующих процедур.

Одним из ключевых направлений работы нового органа станет рассмотрение предложений государственных органов о признании предприятий, учреждений и организаций критически важными. Речь идет о субъектах, деятельность которых имеет значение для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения, а также потребностей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Государственные органы должны учитывать рекомендации Координационного центра при принятии решений о присвоении предприятиям статуса критически важных. Прежде всего это позволит сформировать согласованный подход к определению критичности бизнеса и сделает процедуру резервирования работников более скоординированной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Причем более 90% действующих отсрочек могут быть продлены самостоятельно, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

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