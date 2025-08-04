Более 10 тысяч отелей подали иск против Booking: сервис должен миллиардные компенсации

Европейские отельеры подали коллективный иск против Booking.com, требуя компенсацию за 20 лет принудительной ценовой политики, которая запрещала им предлагать номера дешевле, чем на самом сервисе. Они считают такие условия несправедливыми, ведь из-за них отели теряли прибыль, платили завышенные комиссии и не могли конкурировать на рынке.

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Об этом пишет DPA. Более 10 000 отелей из разных стран объединились в коллективный иск, требуя компенсацию за 20 лет сотрудничества, которое, по их мнению, базировалось на несправедливых условиях.

Речь идет о так называемой "оговорке о паритете" – пункт в договоре, который обязывал отели не предлагать цены на собственном сайте или на других платформах ниже, чем на Booking.com. Эта практика позволяла сервису удерживать монопольное преимущество на рынке, заставляя отели фактически отказываться от ценовой конкуренции.

По словам президента европейского объединения отелей, кафе и ресторанов Hotrec, Александроса Василикоса, отельеры годами несли финансовые потери, платя высокие комиссии и теряя возможность напрямую привлекать клиентов по более привлекательным условиям. Ключевым моментом стал вердикт Европейского суда в 2024 году, который признал условия паритета вредными для конкуренции и нарушающими антимонопольное законодательство.

После этого Booking.com формально отказался от такой практики, однако убытки за предыдущие два десятилетия остались – именно их и стремятся компенсировать истцы. Отельеры добиваются возмещения части уплаченной комиссии – ориентировочно 30%, накопленной с 2004 до 2024 года. Речь идет о миллионах евро для тысяч предприятий, многие из которых работали на грани рентабельности, особенно в постпандемийные годы.

Иск будет рассмотрен в Нидерландах – именно там расположена штаб-квартира Booking.com. К делу уже присоединились более 30 национальных гостиничных ассоциаций, включая немецкую IHA, которые поддерживают требования своих членов. Из-за высокого интереса к процессу инициаторы кампании продлили срок присоединения до 29 августа 2025 года – после этой даты дело будет набирать полный ход.

На сайте организаторов кампании указано, что участники смогут претендовать на возмещение потерь, даже если уже давно прекратили сотрудничество с сервисом. Пока конкретных сумм компенсаций не называют, однако юристы ожидают, что размер выплат будет значительным.

Booking.com уже не впервые попадает в поле зрения антимонопольных органов. В 2022 году компания получила штраф в размере 1,3 млрд рублей от российской ФАС за навязывание невыгодных условий отелям. А в 2021-м ее признали виновной в антиконкурентном поведении из-за тех же правил паритета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы за первое полугодие 2025 года уплатили 142,6 млн грн туристического налога – на 33% больше, чем в прошлом году. Больше всего сбора поступило в бюджеты Киева (34,8 млн грн) и Львовщины (26,6 млн грн), которые остаются главными туристическими центрами страны.

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