С украинцев берут налог "на отдых": названы области, которые собрали больше всего

Украинцы за первое полугодие 2025 года уплатили 142,6 млн грн туристического налога – на 33% больше, чем в прошлом году. Больше всего сбора поступило в бюджеты Киева (34,8 млн грн) и Львовщины (26,6 млн грн), которые остаются главными туристическими центрами страны.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Отдых в Украине – это не только о релаксе и впечатлениях, но и о налоге, который платят путешественники за каждую ночь, проведенную в отеле, усадьбе или хостеле. Этот налог называется туристическим сбором, и его платят все, кто пользуется услугами временного размещения, независимо от гражданства.

В первом полугодии 2025 года в местные бюджеты поступило 142,6 млн грн туристического сбора, что на 33,2% больше, чем в прошлом году за этот же период. Основными бенефициарами стали Киев и Львовщина – вместе они собрали более 43% общей суммы. Туристический сбор – это официальный налог, который платят:

граждане Украины;

иностранцы;

лица без гражданства, которые временно проживают на туристических объектах.

Сбор взимается авансом через налоговых агентов – гостиницы, хостелы, частные усадьбы, базы отдыха, кемпинги и тому подобное. Налоговый агент передает средства в местный бюджет. Ставку определяет местный совет, но она не может превышать:

0,5% минимальной зарплаты для украинцев (то есть не более 40 грн/сутки в 2025 году);

для украинцев (то есть не более 40 грн/сутки в 2025 году); 5% для иностранцев (до 400 грн/сутки).

К примеру, при минимальной зарплате 8 000 грн:

украинец заплатит максимум 40 грн/день;

иностранец – до 400 грн.

Сбор не платят дети до 18 лет, лица с инвалидностью 1-й группы, ветераны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, работники региона и некоторые другие категории – при наличии подтверждающих документов. За январь–июнь 2025 года туристического сбора собрано:

Киев – 34,8 млн грн;

– 34,8 млн грн; Львовская область – 26,6 млн грн;

– 26,6 млн грн; Ивано-Франковская – 22,1 млн грн;

– 22,1 млн грн; Закарпатская – 11,8 млн грн.

Вместе эти регионы сгенерировали почти 2/3 поступлений по стране. Причины – высокая туристическая привлекательность, развитая гостиничная инфраструктура и большое количество посетителей.

Туристический сбор – это не просто налог, а механизм поддержки локальных бюджетов курортных регионов. Полученные средства часто направляют на:

ремонт дорог к популярным локациям;

развитие туристической инфраструктуры;

безопасность, уборку, транспорт и тому подобное.

Некоторые громады сознательно устанавливают нулевую ставку, чтобы стимулировать туризм и перекрыть потери за счет объемов. Другие, наоборот, поднимают ставку до максимально разрешенного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы платят налоги за свои квартиры и дома. Максимальный размер налога составляет 1,5% минималки за каждый "лишний" квадратный метр недвижимости. Налог надо платить за прошлый год, следовательно, максимальная плата за квадрат будет составлять 106,5 грн.

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