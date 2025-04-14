Несмотря на три года полномасштабную войну России в Украине, широкомасштабные санкции и изуродованные отношения со страной-агрессоркой, некоторые западные компании вновь рассматривают возможность закупки российского газа. В частности, это предполагают во французских Engie и TotalEnergies.

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Об этом сообщает Reuters. В 2022-2023 годах сжиженный природный газ из США помог Европейскому Союзу (ЕС) закрыть дефицит топлива после отказа от российских поставок, но из-за удара, который отношениям с Европой нанес президент США Дональд Трамп, бизнес опасается, что зависимость от Соединенных Штатов сделает Евросоюз.

На этом фоне руководители крупных европейских энергетических компаний начали поднимать вопросы импорта российского газа. Еще год назад это вряд ли кто-то мог даже вообразить, поскольку после 2022 года ЕС принял стратегию полного отказа от российских энергоресурсов до 2027 года (т.е. на ее выполнение осталось менее двух лет).

В настоящее время Европа стоит перед трудностями на пути диверсификации поставок газа: переговоры с Катаром по увеличению объемов зашли в тупик, а темпов развития источников возобновляемой энергии все еще недостаточно.

"Если в Украине будет разумный мир, мы можем вернуться к потокам в 60-70 млрд кубометров (российского газа. – Ред.) в год, включая СПГ (сжиженный природный газ. – Ред.)", – говорит исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло.

По его словам, Россия может обеспечить около 20-25% потребностей ЕС в газе (до войны это было 40%). Примерно так же видит ситуацию и глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуйян.

"Нам нужно диверсифицировать много маршрутов, а не чрезмерно полагаться на один или два... Европа никогда не вернется к импорту 150 млрд кубометров из России, как к войне... но я бы поставил, возможно, на 70 млрд кубометров", – добавил Пуйян.

Кроме того, возвращение импорта российского газа отмечают некоторые немецкие химические компании. В частности, нефтехимический изготовитель Leuna Park.

"Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия – вне зависимости от того, откуда она поступает. Нам нужен Северный поток-2, потому что мы должны контролировать затраты на энергию", – говорит директор предприятия Клаус Паур.

Также OBOZ.UA сообщал, что в партии будущего канцлера Германии прозвучали заявления о возможном возобновлении поставок газа в Германию с помощью российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Этот вопрос официально поднимался на переговорах США с РФ, потому не удивительно, что пророссийские силы в стране эту идею поддержали.

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