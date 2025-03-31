В Германии снова говорят о перезапуске "Северных потоков": кому захотелось дешевого российского газа

В будущей партии власти в Германии прозвучали заявления о возможном возобновлении поставок газа в Германию с помощью российских газопроводов "Северный поток-1" и " Северный поток-2 ". Этот вопрос официально поднимался на переговорах США с РФ, поэтому не удивительно, что пророссийские силы в стране эту идею поддержали.

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Как сообщает Deutsche Welle, парламентарий от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Барайсс приветствовал идею приобретения и перезапуска протянутого дном Балтийского моря газопровода "Северный поток" американцами.

"Когда мир будет восстановлен, а оружие между Россией и Украиной умолкнет (и надеюсь, что это станет очень скоро), отношения нормализуются, эмбарго рано или поздно будут отменены и, конечно, газ может течь снова, наверное, на этот раз по газопроводу под контролем США", - написал он в соцсети LinkedIn.

Его поддержал однопартиец и член рабочей группы Бундестага по вопросам энергетики на переговорах по созданию коалиции Ян Гайниш. Если однажды будет установлен справедливый и безопасный мир, тогда мы сможем снова обсуждать закупку российского газа. Такой зависимости, как раньше, уже никогда больше не будет, но Россия является одним из многих поставщиков в мире", – сказал политик в интервью Politico.

Следует отметить, что 26 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально подтвердил на американо-российских переговорах о прекращении войны в Украине обсуждали, в частности, и возобновление "Северного потока". Учитывая это, ультраправая и пророссийская "Альтернатива для Германии" (АдН), занимающая второе место в Бундестаге по количеству депутатов, положительно восприняла заявления депутата Барайсса. "Я приветствую тот факт, что депутат от ХДС ищет путь к политике, основывающейся на национальных интересах. Мы должны снова покупать дешевый газ у России под контролем привлеченных к этому торговых партнеров", – заявил сопредседатель АдН Тино Крупалла телеканалу ZDF.

Ранее сопредседатель партии АдН Алиса Вайдель, тоже выдвигавшаяся в канцлеры, заявляла о намерении запустить газопровод "Северный поток" в случае своей победы на выборах. Политика же пообещала "снести все ветряные турбины", вернуть в сеть действующие атомные электростанции и призвала продолжить работу угольных электростанций.

Следует отметить, что ранее немецкие СМИ сообщили, что инвестор из США подал запрос в американское правительство о покупке газопровода. В свою очередь исполняющий обязанности министра экономики Роберт Габек из "Партии зеленых", отверг идею возобновления импорта газа из России. "Независимость от российского газа имеет оборонную и стратегическую важность для немецкого правительства, и оно будет придерживаться этого принципа", – предупредил Габек.

Против такой инициативы выступил и профессор экологического и энергетического права в Университете Грайфсвальда Михаэль Роди. "Это странная дискуссия. Удивительно то, что ее запустили из рядов ХДС, но не удивительно, что "зеленые" заняли противоположную позицию", - сказал он журналистам.

Также OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр немецких земель Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг предупредила, что не рассматривает и не будет рассматривать в ближайшем будущем вопрос возобновления и запуска российского газопровода "Северный поток-2". По крайней мере, это не вопрос, пока идет агрессия РФ против Украины.

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