Поскольку при нахождении на едином налоге доходом для целей налогообложения (для третьей группы) и сравнения с разрешенным годовым лимитом (а это уже – для всех групп) являются согласно пункту 292.1 Налогового кодекса Украины (НКУ) именно деньги, кое-кто из юридических или физических лиц на этой системе стремится к бартеру.

Видео дня

Однако неденежные расчеты "единоналожникам" прямо запрещены пунктом 291.6 НКУ, потому желающие побартероваться бартер не демонстрируют, а заключают договоры, предусматривающие оплату, но делают друг другу постоянные ОТсрочки, количество и продолжительность которых нигде в законодательстве не ограничены, и потому ПРОсрочки даже не начинаются – просто висят себе взаимные задолженности.

Налоговики же в таких случаях не очень законно, но настойчиво требуют зачета, угрожая признанием денежных соглашений фиктивными сделками через суд, где с ними спорить весьма сложно, ну а зачет, когда он все же происходит, приравнивают уже – в совокупности с базовым соглашением – к договору, не предусматривающему компенсации и согласно пункту 292.3 НКУ означающему бесплатное получение с соответствующим признанием дохода, причем суды традиционно их и в этом тоже поддерживают.

Прием против этого налогового лома существует давно, хотя и не так давно, как колесо, так что колесо никто здесь не изобретал, и речь идет не о нем, а о чем-то треугольном.

То есть слишком хитровыхитренные плательщики, которым даже самый гуманный в мире украинский вариант единого налога кажется огромной непосильной ношей, создают безналоговый треугольник, "ища" третьего (чисто российский вопрос: Третьим будешь?), чтобы нагло выбартероваться втроем по "треугольному кругу" – товары или услуги идут (по денежным договорам!) от А к Б, от Б к В и от В к А, причем на ПРИМЕРНО одинаковые суммы.

Каждый что нужно отдал и что нужно получил, отсрочки идут по тому же треугольному кругу и так же пролонгируются, а скрытый бартер при этом разглядеть уже достаточно сложно.

Ну а хотя бы даже и разглядели – и что дальше? Даже при участии суда? Какой еще зачет, если дебитор у каждого не является его кредитором???

К примеру, тот же А и знать не знает, что задолжавший ему Б отдал что-то тому же В, который это и отдал этому А!

Остальные, понятно, также ничего не знают. А хоть бы и знали! Какие у них есть юридические рычаги, чтобы ЗАСТАВИТЬ обоих партнеров по разным соглашениям к зачету? Даты не совпадают, суммы не сходятся, причем в каждый КОНКРЕТНЫЙ момент – даже и примерно!

Работает…