Банки смогут передавать больше данных государству: что изменится для украинцев

В Украине планируют законодательно разрешить банкам без риска привлечения к ответственности передавать государственным органам информацию о подозрительных финансовых операциях, если это происходит в соответствии с установленными правилами. Ожидается, что такой механизм поможет быстрее выявлять схемы отмывания средств, финансового мошенничества и обхода санкций, особенно когда они охватывают несколько банков или разные страны.

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Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя подход, предлагаемый Egmont Group – международным объединением подразделений финансовой разведки. В Украине в эту сеть входит Государственная служба финансового мониторинга.

Почему возникла необходимость и что мешает

По словам депутата, преступные сети на протяжении многих лет пользуются тем, что отдельные банки и правоохранительные органы не имеют полной картины движения средств. Подозрительные операции часто намеренно распределяются между различными банками, финансовыми учреждениями и даже разными странами, из-за чего выявить полную цепочку финансовых операций значительно сложнее.

Именно поэтому Egmont Group предлагает расширить сотрудничество между государством и банковским сектором в формате государственно-частного партнерства. Такой механизм предусматривает системный обмен сигналами о потенциально подозрительных финансовых операциях, чтобы информация не оставалась изолированной в пределах отдельных учреждений.

Как отмечает Василевская-Смаглюк, главной проблемой до сих пор были не технические возможности, а законодательные ограничения. Комплаенс-подразделения банков, отвечающие за финансовый мониторинг и соблюдение требований законодательства, нередко воздерживались от передачи определенной информации из-за риска получить иски или санкции за раскрытие конфиденциальных данных.

Где уже работает такой механизм

Предлагаемое решение предусматривает законодательное закрепление механизма, получившего название "безопасная гавань". Его суть заключается в том, что банк, добросовестно передающий информацию в соответствии с установленными правилами, будет защищен от юридической ответственности за само раскрытие такой информации.

Таким образом, финансовые учреждения смогут более активно взаимодействовать с государственными органами в случаях, когда речь идет о возможных схемах отмывания средств, обхода санкций или других финансовых правонарушениях. В качестве примера приводится партнерство Европола по обмену финансовой разведывательной информацией EFIPPP.

По словам депутата, именно благодаря такому формату сотрудничества удается быстрее выявлять трансграничные схемы отмывания средств, а также своевременно блокировать вывод активов до того, как деньги окончательно покинут финансовую систему. По мнению авторов инициативы, для Украины такая модель особенно важна в условиях войны.

Финансовая система работает в условиях повышенных санкционных рисков, активизации мошеннических схем, попыток обхода финансовых ограничений и значительного трансграничного движения средств. Несмотря на то, что украинские банки уже осуществляют обширный финансовый мониторинг, каждое учреждение видит только те операции, которые проходят через него.

Если же подозрительная схема охватывает несколько банков или несколько государств, выявить её без налаженного обмена информацией значительно сложнее. Предложенный механизм должен помочь сделать такое взаимодействие более эффективным и юридически защищённым.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине вступили в силу обновленные правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. В частности, по решению НБУ, с 26 июня пользователю обязательно нужно подтвердить номер мобильного телефона — то есть пройти верификацию.

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