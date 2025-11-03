Банки массово блокируют счета украинцев: за что наказывают и как это предотвратить

В октябре в Украине возросло количество жалоб на блокировку банковских счетов с отказом финучреждений возвращать средства. Это может быть результатом значительного усиления контроля за переводами физических лиц.

Как пояснили специалисты ресурса "Бухгалтер 911", в первую очередь банки реагируют на сумму перевода и на "нетипичность" операций. Чтобы избежать проблем, клиентам банков советуют придерживаться простых правил.

Лимиты на переводы

Банки имеют право самостоятельно устанавливать ограничения на карточные и IBAN-переводы физических лиц. При этом эти пределы согласуются с общими требованиями, определенными Национальным банком Украины.

В большинстве случаев месячный лимит составляет до 100 тыс. грн. Для клиентов с подтвержденным доходом банк может увеличить эту сумму – индивидуально, в зависимости от финансовой истории.

Если же клиент относится к группе риска или не имеет задекларированных доходов, переводы могут быть ограничены до 50 тыс. грн в месяц или даже меньше.

Как формируется профиль клиента

Банк постепенно создает "финансовый портрет" клиента – то есть анализирует типичные операции и привычную активность. Например, если вы регулярно получаете зарплату, дивиденды или пенсию и тратите эти средства на повседневные нужды, такие операции не вызывают никаких вопросов, даже если суммы достаточно большие.

Однако нетипичные действия могут насторожить банк. К ним относятся:

резкое увеличение объемов поступлений или появление средств необычного для вас происхождения;

или появление средств необычного для вас происхождения; частые зачисления от разных лиц без конкретного назначения платежа (признак возможной неформальной деятельности);

без конкретного назначения платежа (признак возможной неформальной деятельности); получение денег от людей, с которыми ранее не было финансовых взаимоотношений;

так называемые "цепочки переводов" – серия мелких переводов между физическими лицами для обналичивания средств.

Такие ситуации могут привести к временной блокировке счета или приостановке операций, пока клиент не докажет законность полученных средств.

Большие суммы и подтверждение доходов

Пользователь может распоряжаться большей суммой, чем было зачислено на карту, но при крупных переводах банк может потребовать подтверждение происхождения средств. В качестве доказательства подойдут:

справка из налоговой (формы ОК-5, ОК-7);

справка от работодателя;

свидетельство о наследстве;

договор купли-продажи имущества.

Что делать, если суммы вырастут

При открытии счета клиент декларирует ориентировочную сумму ежемесячных поступлений. Если фактический доход заметно вырос, а банк об этом не уведомлен, счет могут временно заблокировать. Чтобы избежать неудобств – заблаговременно сообщите об изменении доходов. Это поможет сохранить доступ к средствам без перерывов.

"Красные флажки": крипта и валюта

Подозрение могут вызвать переводы с такими пометками, как "за крипту" или "за валюту". Часто под этими формулировками скрывают совсем другие операции – например, регулярные неофициальные выплаты или "возврат долгов".

Как избежать блокировки счета

Не используйте личную карту для предпринимательской деятельности.

Избегайте неясных формулировок в назначении платежей – "помощь", "договор", "собственные средства" и т.д.

Указывайте четкую цель перевода: "помощь родителям", "донат на ВСУ", "помощь семье".

Всегда реагируйте на запросы банка и предоставляйте документы, если об этом просят.

Не храните все деньги на одном счете или в одном банке.

Если счет заблокирован

Блокировка обычно происходит автоматически – через программные алгоритмы, без предупреждения. Об этом клиент узнает, когда не может воспользоваться собственными средствами. Что делать:

Немедленно обратитесь в отделение банка или на горячую линию. По возможности – проконсультируйтесь с юристом. Узнайте причину блокировки и попросите письменное объяснение. Предоставьте документы, подтверждающие источник происхождения средств, и подайте письменное объяснение. Требуйте восстановления доступа к счету в кратчайшие сроки. Если банк отказывает – подайте жалобу в Национальный банк Украины (онлайн, по электронной почте или почтовым письмом). В случае безрезультатности – обратитесь в суд с иском против банка с помощью адвоката.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что во исполнение требований финансового мониторинга НБУ банки страны могут блокировать карты своих клиентов в случае подозрительных транзакций. В таком случае эксперты советуют обратиться за объяснениями в банк, предоставить все необходимые документы, а в случае неразблокировки – подать жалобу в НБУ.

