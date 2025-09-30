Банки массово блокируют карты украинцев: в чем причина и что делать

Во исполнение требований финансового мониторинга НБУ банки страны могут блокировать карты своих клиентов в случае подозрительных транзакций. В таком случае эксперты советуют обратиться за объяснениями в собственно банк, предоставить все необходимые документы, а в случае неразблокировки – подать жалобу в НБУ.

Об этом сообщает "Минфин". Отмечается, что в августе таких жалоб в Украине стало больше, а особенностью блокировки является:

конкретные причины блокировки банки могут не называть;

сроки разблокировки могут достигать нескольких месяцев;

счета остаются замороженными даже после предоставления всех необходимых документов.

Что делать клиентам банков?

Украинцы отмечают, что счета им блокируют после поступления значительных денежных сумм. Среди оставленных жалоб указываются как 19 тыс. грн, так и 41,6 тыс. двумя платежами. Пользователи отмечают: даже после предоставления нужных доказательств происхождения денег, проверка длится до трех месяцев.

Блокировка карточек осуществляется в рамках выполнения требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", объясняет налоговый адвокат Евгений Ясинский. В документе нет четко определенной максимальной продолжительности проверки и разблокировки счета в случае отсутствия нарушений.

"Продолжительность процедуры зависит от объема и характера финансовых операций; наличия у банка дополнительных вопросов к клиенту. В практике банковского сектора проверка обычно длится от нескольких дней до нескольких недель", – отметил юрист.

Проверка заключается в анализе предоставленных клиентом документов, подтверждающих источники происхождения средств и экономическое содержание операций. В случае отсутствия оснований считать операции рисковыми, доступ к счету должен быть разблокирован.

Что делать клиентам: советы юриста

Настойчиво требовать объяснений, официально обратившись в банк с запросом о причине блокировки.

о причине блокировки. Предоставить все документы , подтверждающие происхождение средств.

, подтверждающие происхождение средств. При длительном и необоснованном блокировании подать жалобу в Нацбанк.

Чтобы риски появления проблем с финмониторингом и блокировки счетов, следует избегать необычных операций, использовать только прозрачные и подтвержденные источники доходов, иметь документы в подтверждение доходов и заботиться о "финансовой гигиене".

