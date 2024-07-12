Банки и обменники заметно переписали курс доллара: как изменились цены на валюту после рекордов

Наличный курс доллара в Украине заметно повысился после рекордов в показателях Нацбанка. Так, 12 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,7/41,2 (покупка/продажа). Это на 10-15 коп. дороже, чем накануне. Впрочем, банковский курс доллара не побил новых рекордов – в 2022-м он превышал и 42 грн.

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За неделю курс доллара при этом показал рост на 20 коп. в продаже и на 30 коп. в покупке, свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом покупают "бакс" 12 июля дешевле, чем банки, а продают дороже – в среднем по 40,51/41,3 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальные курсы доллара и евро на 12 июля на максимальном уровне за всю историю. Так, курс доллара составляет 40,88 грн, а евро – 44,38 грн.

Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 41,05-41,35 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,15-40,9 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,55/41,15 43,8/44,8 Ощадбанк 40,8/41,3 44,1/44,85 ПУМБ 40,5/40,99 44,1/44,7 Сенс Банк 40,7/41,2 44/44,65 Универсал Банк 40,15/41,25 43,4/44,9 Райффайзен Банк 40,75/41,12 44,1/44,89 Укргазбанк 40,7/41,2 44,1/44,7 Креди Агриколь 40,7/41,3 44,25/44,9

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился в покупке на уровне заметно выше банковского. Так:

американскую валюту "с рук" 12 июля предлагают по цене 41,07/41,2 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,61/44,85 грн.

Напомним, как сообщил в комментарии OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшее время наличные курсы доллара и евро останутся в старых коридорах – 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро. "На следующей неделе валютный рынок почти ничем не удивит, ведь основные показатели останутся без изменений, а курсовые колебания будут проходить в старых коридорах. Рынок достаточно прогнозируем", – заверил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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