Такого еще не было: официальные курсы доллара и евро в Украине достигли исторических максимумов

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальные курсы доллара и евро на 12 июля на максимальном уровне за всю историю. Так, курс доллара составляет 40,88 грн, а евро – 44,38 грн. Впрочем, не исключено, что в скором времени курс отойдет от этих максимумов, так как банкиры и эксперты не прогнозируют существенного обновления курсовых коридоров и не советуют скупать валюту. Кроме того, наличный курс в Украине уже достигал и более высоких значений.

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О повышении официально курса доллара сообщили в НБУ. По данным регулятора, курс доллара на 12 июля вырос на 17 коп. за сутки. Предыдущий рекорд действовал с 10 июля – он составлял 40,77 грн. То есть новый максимум на 11 коп. выше предыдущего.

Евро также обновил максимум по официальному курсу. На 12 июля стоимость евровалюты установлена на уровне 44,38 грн. Это на 30 коп. выше предыдущего максимума, который держался с 9 июля.

При этом, как сообщил в комментарии OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшее время кналичные курсы доллара и евро останутся в старых коридорах – 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро. "На следующей неделе валютный рынок почти ничем не удивит, ведь основные показатели останутся без изменений, а курсовые колебания будут проходить в старых коридорах. Рынок достаточно прогнозируем", – заверил банкир.

Колебания официального курса являются обычным явлением. Как уже объяснял глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), наличный курс выше 40 грн/доллар в Украине фиксировался еще в июле 2022 года. И по прошествии почти двух лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась", отмечает нардеп.

Кроме того, он напомнил: правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году). Сейчас курс едва ли превышает расчетный показатель среднего по году. А, учитывая, что до этого он был ниже, у гривни все еще есть запас прочности, чтобы вписаться в бюджетный "прогноз".

По словам руководителя департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в краткосрочной перспективе в Украине все же не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, нет смысла скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

Впрочем, отметил аналитик, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Впрочем это не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса, добавил Ваврищук.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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