Банки и обменники за выходные пересмотрели курс доллара: что происходит с валютой после рекорда "по НБУ"

Наличный курс доллара в Украине умеренно повысился после рекорда в показателях Нацбанка. Так, в понедельник, 15 июля, средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,76/41,25 (покупка/продажа). Это лишь на 5-6 коп. дороже, чем в пятницу. Банковский курс доллара не побил новых рекордов – в 2022-м он превышал и 42 грн.

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Прочем, за неделю наличный курс доллара показал довольно ощутимый рост на 50-55 коп., свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дешевле, чем банки – в среднем по 40,53/41,14 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) ранее рассчитал официальный курсы доллара на 15 июля на максимальном уровне за всю историю. Так, курс доллара "по НБУ" составляет 41,04 грн/долл., то есть "официальный бакс"впервые пересек отметку в 41 грн.

Курс доллара в банках: где сегодня покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины сегодня, 15 июля, продают доллар по ценам в диапазоне 41,08-41,3 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,1-40,8 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,6/41,2 43,95/44,95 Ощадбанк 40,8/41,3 44,15/44,95 ПУМБ 40,8/41,3 44,3/44,9 Сенс Банк 40,8/41,25 44,4/44,45 Универсал Банк 40,1/41,2 43,4/44,9 Райффайзен Банк 40,7/41,08 44,1/44,91 Укргазбанк 40,7/41,2 44,1/44,7 Креди Агриколь 40,6/41,5 44,25/44,85 Укрэксимбанк 40,65/41,25 44,3/45,1

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился в покупке на уровне заметно выше банковского, а в продаже – несколько ниже. Так:, американскую валюту "с рук" 15 июля предлагают по цене 41,05/41,17 грн (покупка/продажа).

Как сообщил в комментарии OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшее время наличные курсы доллара и евро останутся в старых коридорах – 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро. "Валютный рынок почти ничем не удивит, ведь основные показатели останутся без изменений, а курсовые колебания будут проходить в старых коридорах. Рынок достаточно прогнозируем", – заверил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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