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Банки и обменники за выходные пересмотрели курс доллара: что происходит с валютой после рекорда "по НБУ"

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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В обменниках и банках изменили курс доллара с понедельника

Наличный курс доллара в Украине умеренно повысился после рекорда в показателях Нацбанка. Так, в понедельник, 15 июля, средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,76/41,25 (покупка/продажа). Это лишь на 5-6 коп. дороже, чем в пятницу. Банковский курс доллара не побил новых рекордов – в 2022-м он превышал и 42 грн.

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Прочем, за неделю наличный курс доллара показал довольно ощутимый рост на 50-55 коп., свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дешевле, чем банки – в среднем по 40,53/41,14 грн.

Курс доллара в банках обошелся без новых рекордов

Национальный банк Украины (НБУ) ранее рассчитал официальный курсы доллара на 15 июля на максимальном уровне за всю историю. Так, курс доллара "по НБУ" составляет 41,04 грн/долл., то есть "официальный бакс"впервые пересек отметку в 41 грн.

Официальный курс доллара с начала 2024 года

Курс доллара в банках: где сегодня покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины сегодня, 15 июля, продают доллар по ценам в диапазоне 41,08-41,3 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 40,1-40,8 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн
ПриватБанк 40,6/41,2 43,95/44,95
Ощадбанк 40,8/41,3 44,15/44,95
ПУМБ 40,8/41,3 44,3/44,9
Сенс Банк 40,8/41,25 44,4/44,45
Универсал Банк 40,1/41,2 43,4/44,9
Райффайзен Банк 40,7/41,08 44,1/44,91

Укргазбанк

 40,7/41,2 44,1/44,7

Креди Агриколь

 40,6/41,5 44,25/44,85

Укрэксимбанк

 40,65/41,25 44,3/45,1

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют установился в покупке на уровне заметно выше банковского, а в продаже – несколько ниже. Так:, американскую валюту "с рук" 15 июля предлагают по цене 41,05/41,17 грн (покупка/продажа).

Как сообщил в комментарии OBOZ.UA, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в ближайшее время наличные курсы доллара и евро останутся в старых коридорах – 40-41 грн/долл. и 43-45 грн/евро. "Валютный рынок почти ничем не удивит, ведь основные показатели останутся без изменений, а курсовые колебания будут проходить в старых коридорах. Рынок достаточно прогнозируем", – заверил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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