Штиль закончится? Курс доллара в Украине вышел на новый рекорд, чего ожидать

Курс доллара по официальному курсу Нацбанка впервые в истории превысил 41 грн и установился на уровне 41,04 грн/долл. Наличный доллар в ближайшее время, вероятно, удержится в нынешнем коридоре 40-41 грн, а наличный евро – 43-45 грн. Но уже с середины августа возможны изменения – рост до 41-42 грн для доллара и 44-47 грн для евро. При этом подорожание иностранной валюты не будет резким.

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Об историческом повышении курса свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Предыдущий рекорд был 16 коп. ниже – на уровне 40,88 грн, и он был установлен лишь день назад.

Однако, как как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный курс гривни держится в старых коридорах, даже под давлением таких экономических факторов. В частности, это:

рост тарифов на электроэнергию;

сложности в работе бизнеса из-за системных отключений света.

"Это будет продолжаться до поры, ведь сработает "накопительный эффект": ближе к осени объективные курсовые изменения станут более ощутимыми. Другими словами, летний период, как мы и прогнозировали, – это период "штиля", а основные изменения, подобные апрельско-майские, когда девальвация составила почти 4%, переносятся на осень", – отметил эксперт.

По его словам, новые курсовые коридоры будут формироваться с середины августа по середину сентября. Лесовой подчеркивает: смена курсов будет происходить постепенно и без прыжков.

"Ожидается, что формирование новых курсов может растянуться во времени... Режим "управляемой гибкости" будет действовать и дальше, что делает невозможным негативное влияние ажиотажных настроений: регулятор будет пытаться сбалансировать спрос и предложение путем гибкой политики валютных интервенций", – объяснил банкир.

Кроме того, он напомнил, что по правительственным прогнозам, к концу года курс доллара может составить 42,1 грн, а инфляционные ожидания – на уровне 8,2% и пока их коррекция маловероятна. Соответственно, рост курса, по словам банкира, "не станет сенсацией".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине также ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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