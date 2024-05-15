Банки и обменники определились с курсом доллара: сколько стоит валюта

Курс доллара в Украине продолжил расти в банках, зато немного снизился в обменниках. Так, утром 15 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,55/40,02 грн. Это на 5 копеек дороже в покупке и на 2 копейки в продаже, чем было накануне. За неделю "банковский" доллар подорожал 25-27 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,70/40,1 грн (покупка/продажа). В продаже это на 10 коп. дешевле, чем днем ранее. А вот по курсу Нацбанка гривня ослабла.

Курс евро в банках тоже вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,6 грн, а продают за 43,25 грн, что на 10 копеек дороже, чем во вторник, 14 мая.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,68 грн. Это:

на 6 коп. дороже, чем было во вторник, 14 мая;

на 38 коп. выше, чем неделей ранее;

на 11 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,83 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 8 копеек, поднявшись до нового исторического рекорда.

Где выгоднее продавать и покупать доллары

В крупнейших коммерческих банках 15 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,95-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,6 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,4 40 Ощадбанк 39,55 40,1 ПУМБ 39,6 40,1 Сенс Банк 39,6 40,05 Укрэксимбанк 39,4 40 Универсал Банк 38,9 40 OTP Bank 39,45 39,95 Креди Агриколь 39,45 39,98

Следует учитывать, что курсы в таблице могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда финучреждения взымают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и продаже. Так, американскую валюту "с рук" 15 мая предлагают по цене 39,94/40,04 грн (покупка/продажа).

Курс доллара: что будет в ближайшем будущем

В банковском секторе прогнозируют, что до 19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В частности до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.

В то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Вместе с тем он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.

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