Банки и обменники определились с курсом доллара: сколько стоит валюта
Курс доллара в Украине продолжил расти в банках, зато немного снизился в обменниках. Так, утром 15 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,55/40,02 грн. Это на 5 копеек дороже в покупке и на 2 копейки в продаже, чем было накануне. За неделю "банковский" доллар подорожал 25-27 копеек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,70/40,1 грн (покупка/продажа). В продаже это на 10 коп. дешевле, чем днем ранее. А вот по курсу Нацбанка гривня ослабла.
Курс евро в банках тоже вырос. На наличном рынке евро покупают за 42,6 грн, а продают за 43,25 грн, что на 10 копеек дороже, чем во вторник, 14 мая.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,68 грн. Это:
- на 6 коп. дороже, чем было во вторник, 14 мая;
- на 38 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 11 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,83 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем курс евро вырос на 8 копеек, поднявшись до нового исторического рекорда.
Где выгоднее продавать и покупать доллары
В крупнейших коммерческих банках 15 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,95-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,6 грн.
Следует учитывать, что курсы в таблице могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда финучреждения взымают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и продаже. Так, американскую валюту "с рук" 15 мая предлагают по цене 39,94/40,04 грн (покупка/продажа).
Курс доллара: что будет в ближайшем будущем
В банковском секторе прогнозируют, что до 19 мая стоимость американской валюты будет находится в пределах 39-41 грн. Разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. В частности до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменных пунктах.
"Со второй половины мая станет ясно, по какому сценарию будет развиваться рынок в ближайшие месяц-два. Несмотря на это, основные показатели (матрица рынка) не претерпевают глобальных изменений: курсовые колебания, разница между курсами купли/продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет в пределах уже устоявшихся изменений", – рассказал банкир.
В то же время, начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков считает, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.
Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее о ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Вместе с тем он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.
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