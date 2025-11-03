АЗС отменят текущие цены на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам

В Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине. Впрочем, прогнозируют там, что этот процесс стартует не ранее 2026 года – в связи с ростом акцизов.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в 2025 году же кардинальных изменений на топливном рынке не прогнозируется.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет предопределять ускорение роста цен на него в последующие годы. В то же время ожидается, что до конца текущего года цены останутся относительно стабильными", – говорится в сообщении.

Как вырастут акцизы на топливо в Украине

В целом же, напомним, согласно действующему законодательству, новые акцизы на топливо вступят в силу уже с 1 января 2026 года. Они вырастут:

на бензин – с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро;

на дизель – с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро;

на автогаз – с 173 евро за 1 000 литров до 198 евро.

Это, отмечали в Нацбанке ранее, ощутимо отразится и на стоимости топлива в стране. "Темпы роста цен ускорятся", – прогнозируовали тогда в регуляторе.

Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат

В то же время, украинцы постоянно рискуют заправить свои авто фальсификатом – правоохранители регулярно сообщают о разоблачении подпольных АЗС по всей стране. В частности:

В конце октября две такие заправки были выявлены в Киеве.

Там, по данным правоохранителей, торговали бензинами А-95 и А-95+.

А в конце сентября в Одесской области разоблачили нелегальную АЗС, торговавшую бензином и дизтопливом.

Вместе с тем, по словам экспертов, определить, что используемое топливо некачественное, можно самостоятельно – не прибегая к лабораторному анализу. В частности, при регулярном использовании "бодяги":

упадет мощность авто и оно не будет нормально ехать;

авто будет плохо запускаться;

будет происходить постоянная и глубокая детонация, мотор будет очень сильно трясти;

увеличится расход топлива и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские АЗС используют различные теневые схемы для уклонения от уплаты налогов. В частности, выкупают невыданные чеки, работают "в серую" и т.п.

