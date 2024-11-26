Украинцам на АЗС вместо бензина продавали фальсификат: где заливали опасное топливо. Видео

В Черновицкой области группа лиц незаконно производила поддельный бензин. Для этого злоумышленники искусственно увеличивали объем топлива, что ухудшало его качество. Продавали же фальсификат сразу в нескольких областях.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

фигуранты смешивали газовый конденсат с бензином марки А-95 в резервуарах автоцистерн;

после этого в смесь добавляли специальные присадки, которые повышают октановое число.

"Реализация некачественного топлива осуществлялась через АЗС Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по результатам обысков детективы БЭБ изъяли около 140 тонн некачественного бензина. А кроме того:

документы;

черновые записи.

Получить же фальсификат украинцы могут на заправках по всей стране. К примеру, ранее правоохранители разоблачили на той же Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

А в Закарпатской области производили поддельные бензин и дизель. Размещалось производство в Мукачево – его наладили должностные лица столичного предприятия, которое имело разрешение только на оптовую торговлю топливом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по ожиданиям, в ближайшую неделю (заканчивается 1 декабря) стоимость бензина в Украине не претерпит изменений. Дело в том, что АЗС будут пытаться увеличить объемы реализации топлива – и таким образом аккумулировать средства до конца года, когда акцизы на бензин вырастут с 242,6 евро/тонна до 271,7 евро/тонна.

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