АЗС откажутся от текущих цен: украинцам рассказали, стоимость какого топлива перепишут больше всего

На топливном рынке ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов. По прогнозам, больше всего вырастут цены на последний – сразу на 5 грн/л.

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Об этом сообщил основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин. Он отметил:

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн/л.

При этом он подчеркнул: подорожание не будет резким. И пройдет в несколько этапов.

"В начале сентября повысятся цены где-то на гривню за литр бензина, дизеля, и на 3 грн – газа. Рост не будет резким, потому что будет еще старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции злоупотреблять первым повышением цен никто не будет. И окончательное повышение еще на 50 коп. на бензин, гривню – на дизель, и 2 грн – на газ произойдет к середине сентября. Общее повышение составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн – дизеля, и 5 грн – газа. Просто оно будет происходить двумя волнами", – говорится в сообщении.

Сколько будет стоить топливо

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 22 июля бензин А-95 на украинских АЗС стоит в среднем 56,65 грн/л. А кроме того:

дизель – в среднем, 52,91 грн/л;

автогаз – 27,36 грн/л.

Таким образом, исходя из прогноза Леушкина, можно ожидать, что в скором времени бензин подорожает до средних 58,15 грн/л. На дизель цены вырастут до 54,91 грн/л. На газ – до 32,36 грн/л.

Как повысят акцизы на топливо

Напомним: ранее в Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, с более низкими финальными ставками акциза на автогаз.

Новые акцизы начнут действовать с 1 сентября – это будет первый этап. Общее же повышение затянется до 2028 года. Ставки достигнут:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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