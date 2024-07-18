АЗС перепишут цены на бензин и другое топливо: нардепы приняли решение

В Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, с более низкими финальными ставками акциза на автогаз. Рот акцизов в будущем неизбежно отобразится на ценах на АЗС, но подорожание, вероятно, будет не резким. Новые акцизы начнут действовать с 1 сентября, это будет первый этап, а общее повышение затянется до 2028 года.

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В финале акцизные ставки для автомобильного топлива в Украине будут отвечать требованиям Европейского Союза (ЕС). Соответствующий законопроект № 11256-2 о повышении акцизов принят 18 июля во втором чтении в целом. За проголосовал 231 нардеп, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

В принятом варианте законопроекта вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ. Его пытались убрать в "основной" версии документа. Правда, в финальном варианте акциз на автогаз с 2028 года составит не 277 евро, а 250 евро.

Постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо предусмотрено до 2028 года. Ставки достигнут таких уровней:

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

Цены на бензин и дизель на АЗС: как изменятся после роста акцизов

По подсчетам экономиста, члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подорожание бензина на фоне роста акцизов составит 8-9 грн/л. Однако рост цен будет постепенным – настолько стоимость топлива вырастет только к 2028 году.

Эксперт считает, что подорожание автомобильного топлива для украинцев может пройти почти незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн", – рассказал экономист.

Избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся, уверены и другие эксперты. Он, впрочем, будет не резким:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине в первом чтении приняли законопроект № 11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. Сейчас документ готовят ко второму чтению.

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