АЗС откажутся от текущих цен на бензин? Украинцам рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни

В Украине подешевел бензин А-95. Так, 5 января АЗС продают его в среднем по 58,26 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем было в конце 2025 года – 30 декабря бензин на заправках стоил в среднем 58,26 грн. В то же время, в экспертной среде отмечают: уже в ближайшие дни участники рынка могут попытаться существенно повысить стоимость топлива.

Как говорится в материале delo.ua, ожидать подорожания можно уже в первой декаде января. В частности, отмечается, "предстоят попытки со стороны ритейлеров повысить цену на топливо на 50-70 коп./л".

"Украинский оптовый рынок топлива уже успел отреагировать на увеличение акцизов с 1 января... Оптовые цены на бензин должны увеличиться в течение января на 1,8 грн/л", – объяснили аналитики.

Впрочем, подчеркивается, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин сомневается, что сети повысят цены. По его словам, на решение АЗС пока не повышать стоимость топлива могут повлиять:

Высокая маржа среди сетей.

Конкуренция.

Более того, отмечается, по словам эксперта, из-за похолодания потребление топлива в стране может снизиться. А если температура в Измаиле упадет ниже 5 градусов, "усложнится поставка по Дунаю".

В то же время, подчеркивается, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторынок" Александра Сиренко, бензин сейчас находится во "подвешенном состоянии". Ведь:

В середине декабря-2025 в парламенте провалили голосование за закон, который должен был продлить переходный период на продажу бензина исключительно со спиртом.

Соответственно, с 1 января сетям АЗС, продающим бензин без биоэтанола, формально грозит штраф в размере 18 168 грн за каждые 1 000 литров.

"Ожидаем разъяснения от власти относительно того, как будет регулироваться коллизия... Если для бизнеса действительно существуют риски штрафов, объемов поставки топлива со спиртом для рынка будет недостаточно", – объяснил специалист.

Какие цены на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 5 января украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО, Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают, что в 2026 году цены на топливо в Украине – бензин, дизель и автогаз – существенно вырастут. Причина – новые акцизы.

