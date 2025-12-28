АЗС откажутся от текущих цен на бензин: в НБУ рассказали, к чему готовиться украинцам

В Нацбанке ожидают, что в 2026 году цены на топливо в Украине – бензин, дизель и автогаз – существенно вырастут. Причина – с 1 января 2026 года вступят в силу новые акцизы.

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Рост акцизов спровоцирует длительное повышения цен на топливо.

По ожиданиям, подорожание продолжится и после 2026 года.

"Планируемое повышение акцизной нагрузки на топливо будет обуславливать ускорение роста цен на него в последующие годы", – говорится в сообщении.

Как вырастут акцизы на топливо в Украине

Сами же акцизы вырастут существенно. Согласно законодательству, с 1 января 2026 года:

На бензин они будут составлять 300,8 евро за 1 000 литров (ныне – 271,7 евро).

На дизель – 253,8 евро (ныне – 215,7 евро).

На автогаз – 198 евро (ныне – 173 евро).

Что будет с ценами после 1 января 2026 года

В то же время, говорится в материале delo.ua, до конца года особых изменений в стоимости топлива не произойдет. Тем не менее, рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, в начале 2026 года не исключено снижение цен.

Дело в том, объяснил он, что ныне "маржа на АЗС очень велика" – у отдельных сетей она может достигать 50%. Кроме того, подчеркивает аналитик, в преддверии начала действия новых акцизов "импортеры резко нарастят поставки топлива в Украину".

"Снижение цен произойдет уже после зимних праздников. С 10 по 20 января", – спрогнозировал Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

