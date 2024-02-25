Авиасообщение в Украине может заработать уже в этом году, – гендиректор ACI EUROPE

Международный совет аэропортов Европы сотрудничает с авиарегуляторами в поиске решений, позволяющих активировать безопасные транспортные коридоры и вновь открыть украинское воздушное пространство. Аэропорты "Борисполь" и "Киев" будут готовы принимать чартерные рейсы уже через две-три недели после принятия решения о возобновлении полетов.

Это может произойти уже в этом году. Такое заявление гендиректор ACI Europe Оливье Янковец сделал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос, реально ли, что первые полеты в Украине начнут выполняться до конца 2024 года, Янковец ответил: "Я бы на это надеялся. С высокой вероятностью думаю, что да".

"Несмотря на военные риски Украина не останавливает поезда, а они очень медленные в отличие от самолетов. Однако все почему-то решили, что авиация более опасна. Это не совсем правильно с точки зрения оценки рисков. Тем более есть технологии, как совершить полеты даже при нынешних условиях безопасными", – объяснил он.

Гендиректор ACI Europe уточнил, что правительство должно подготовить и утвердить документ – NOTAM. Разработать его должна Государственная авиационная служба Украины. После этого последует рекомендация EASA европейским авиакомпаниям о том, что осуществлять в пределах определенных воздушных коридоров полеты в Украине безопасно.

"Мы обсуждали это в последние месяцы, довольно долго, и я чувствую, что технически мы достигли значительного прогресса. Думаю, нам нужно настаивать, чтобы это произошло сейчас", – добавил Янковец.

Напомним, перед тем как восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага. Но это не единственная сложность с возвратом перелетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в нескольких районах Киева в четверг, 1 февраля, украинцы могли услышать некий "гул" в небе. Как оказалось, над столицей пролетал самолет.

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