Гул слышали в нескольких районах: в небе Киева впервые за долгое время заметили большой самолет. Видео

В нескольких районах Киева в четверг, 1 февраля, украинцы могли услышать некий гул в небе. Как оказалось, над столицей пролетал самолет.

Видео дня

Видео с воздушным судном было опубликовано в социальных сетях. Куда оно направлялось, неизвестно.

"Самолет могли видеть утром в небе киевляне. Жители столицы массово сообщали о "гуле" в небе. Без паники – предварительно, это ГСЧС. Пока детали неизвестны", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео можно увидеть воздушное судно, пролетающее над городом. Стоит добавить, что официально, с начала полномасштабного вторжения, с конца февраля 2022 года в Украине не осуществляются пассажирские перевозки авиатранспортом.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Киева в среду, 31 января, могли наблюдать в небе облака сразу двух видов. Это высококучевые хлопьевидные и непросвечивающие облака, возникающие обычно вследствие постепенного схождения воздуха перед холодным фронтом.

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